Juventus ruszył po wielkie nazwisko. Pierwszy krok już wykonany!

16:31, 9. lipca 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Fabrizio Romano (X)

Juventus nie zwalnia tempa na rynku transferowym i rozpoczął działania zmierzające do pozyskania Emiliano Martineza. Doświadczony Argentyńczyk otrzymał już wstępną ofertę.

Luciano Spalletti
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fot. Christian Santi / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Juventus nie czeka. Do gwiazdy Premier League trafiła już oferta

Juventus intensywnie analizuje możliwości wzmocnienia pozycji bramkarza przed nowym sezonem. Na szczycie listy życzeń turyńskiego klubu znalazł się Emiliano Martinez, jeden z najbardziej rozpoznawalnych golkiperów ostatnich lat. Jak poinformował Fabrizio Romano na X, Stara Dama wykonała już pierwszy konkretny krok i przedstawiła reprezentantowi Argentyny wstępną propozycję kontraktu.

Na tym etapie nie można jeszcze mówić o finalizacji transakcji. Kluczowe pozostaje stanowisko Aston Villi, która wciąż związana jest z zawodnikiem obowiązującą umową. Rozmowy między klubami dopiero się rozpoczynają, a wszystkie strony badają możliwości doprowadzenia operacji do szczęśliwego końca.

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Martinez od kilku sezonów należy do grona najbardziej cenionych bramkarzy Premier League. Jego pozycja znacząco wzrosła po triumfie Argentyny na mundialu w Katarze, gdzie był jednym z bohaterów zwycięskiej drużyny. Juventus liczy, że doświadczenie, charyzma i umiejętności 33-latka mogłyby wnieść dodatkową jakość do zespołu walczącego o najwyższe cele we Włoszech i Europie.

Według informacji przekazanych przez Fabrizio Romano na X, działacze z Turynu przygotowali również plan awaryjny. Jeśli negocjacje dotyczące Martineza nie zakończą się sukcesem, uwagę klubu może przyciągnąć Guglielmo Vicario z Tottenhamu.

Aston Villa sprowadziła Martineza z Arsenalu w 2020 roku za około 18,5 miliona euro. W minionym sezonie Argentyńczyk wystąpił w 44 spotkaniach, stracił 49 bramek i zanotował 13 czystych kont. Teraz jego przyszłość ponownie staje się jednym z najgorętszych tematów letniego okna transferowego.

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