Stefan de Vrij dołączył do nowego zespołu. Zaskakujący kierunek

Antonio Balasco / Alamy Na zdjęciu: Stefan de Vrij

Oficjalnie: Panathinaikos Ateny sprowadził Stefana de Vrija

Panathinaikos Ateny poinformował za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o pozyskaniu na zasadzie wolnego transferu Stefana de Vrija. 34-letni środkowy obrońca pomyślnie przeszedł testy medyczne, po czym podpisał kontrakt obowiązujący do 30 czerwca 2027 roku. W umowie znalazła się również opcja przedłużenia współpracy o kolejny sezon. Dla greckiego klubu jest to bardzo wartościowe wzmocnienie, które ma znacząco zwiększyć jakość w formacji defensywnej przed rozpoczęciem nowej kampanii.

79-krotny reprezentant Holandii był dostępny bez kwoty odstępnego, ponieważ z początkiem lipca wygasł jego kontrakt z Interem Mediolan. Mierzący 189 centymetrów stoper reprezentował barwy ekipy Nerazzurrich od lipca 2018 roku, kiedy przeniósł się na Stadio Giuseppe Meazza z Lazio Rzym. W minionym sezonie rozegrał 17 spotkań, spędzając na boisku 1166 minut. W trakcie pobytu w Mediolanie trzykrotnie sięgnął po mistrzostwo Włoch i należał do grona najbardziej doświadczonych defensorów zespołu.

De Vrij może pochwalić się imponującym piłkarskim życiorysem. Swoje pierwsze kroki stawiał w Feyenoordzie Rotterdam, skąd wypłynął na szerokie wody europejskiego futbolu. Później z powodzeniem występował we wspomnianych wyżej Lazio oraz Interze, zdobywając liczne trofea i zyskując cenne doświadczenie. Teraz rutynowany obrońca rozpoczyna nowy rozdział kariery w lidze greckiej, gdzie będzie jednym z liderów Panathinaikosu oraz spróbuje pomóc drużynie Koniczynek w walce o krajowe i europejskie sukcesy.