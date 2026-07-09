25 milionów euro i koniec gry. Inter dopiął transferowy hit lata

Inter Mediolan dopiął jeden z najważniejszych ruchów tego lata i sięgnął po utalentowanego defensora. Klub z Serie A zapłaci 25 milionów euro za izraelskiego obrońcę.

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Anan Khalaili zasili Inter Mediolan

Inter Mediolan nie zwalnia tempa na rynku transferowym i właśnie zakończył kolejną dużą operację. Nerazzurri osiągnęli porozumienie z Union Saint-Gilloise w sprawie transferu Anana Khalailiego, który ma wzmocnić prawą stronę defensywy włoskiego zespołu.

Jak poinformował Fabrizio Romano na platformie X, finalizacja transakcji jest już bardzo blisko. Inter porozumiał się z belgijskim klubem w sprawie transferu za 25 milionów euro, a dodatkowo może zapłacić bonusy zapisane w umowie. Wcześniej włoska ekipa doszła również do porozumienia z samym zawodnikiem w sprawie indywidualnego kontraktu.

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21-latek był jednym z najbardziej wyróżniających się piłkarzy Union SG w poprzednim sezonie. Jego występy przyciągnęły uwagę kilku europejskich klubów, a według informacji znanego insidera Inter musiał pokonać konkurencję ze strony SSC Napoli, które również było zainteresowane pozyskaniem młodego defensora.

Khalaili ma wejść w rolę następcy Denzela Dumfriesa. Holender opuścił ekipę z San Siro i przeniósł się do Realu Madryt. W związku z tym włoski klub szybko rozpoczął poszukiwania zawodnika, który zapewni jakość i energię na prawej stronie boiska.

Nowy nabytek Interu w poprzednich rozgrywkach potwierdził swoje ofensywne możliwości. We wszystkich rozgrywkach zdobył sześć bramek i zanotował sześć asyst, pokazując, że potrafi być aktywny nie tylko w defensywie, ale również w działaniach pod bramką rywala.