Spalletti czeka na wielkie wzmocnienia. Trzy cele Juventusu

12:21, 9. lipca 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Calciomercato

Juventus skupia się nie tylko na poszukiwaniu bramkarza, obrońcy i napastnika. W Turynie trwają także prace nad przebudową środka pola, który ma przejść największe zmiany przed nowym sezonem.

Luciano Spalletti
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ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Juventus szykuje rewolucję w drugiej linii

Juventus musi uporządkować najpierw sytuację dotyczącą obecnych zawodników. Niewiadomą pozostaje przyszłość Douglasa Luiza i Arthura, a w klubie analizowane są również możliwości sprzedaży Teuna Koopmeinersa. Pytania dotyczą także Khephrena Thurama oraz młodych piłkarzy, takich jak Vasilije Adzić i Fabio Miretti, którzy mogą trafić na wypożyczenia.

Na ten moment pewne miejsce w środku pola mają jedynie Manuel Locatelli i Weston McKennie. Dlatego Juventus planuje sprowadzić aż trzech nowych zawodników – środkowego pomocnika łączącego siłę z jakością, rozgrywającego mogącego rywalizować z Locatellim oraz ofensywnego pomocnika, którego Luciano Spalletti uważa za kluczowy element swojego systemu.

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Jednym z kandydatów do wzmocnienia środka pola jest Leon Goretzka. Niemiec pozostaje bez klubu po wygaśnięciu kontraktu z Bayernem Monachium, ale problemem są jego oczekiwania finansowe. Pomocnik ma domagać się około ośmiu milionów euro za sezon. Alternatywami pozostają Franck Kessie, który chciałby wrócić do Serie A i cieszy się zaufaniem Massary po wspólnej pracy w Milanie, a także doświadczeni Nemanja Matić i Marcelo Brozović.

Największym marzeniem Juventusu pozostaje jednak pozyskanie klasycznego ofensywnego pomocnika. Wśród kandydatów wciąż znajduje się Brahim Diaz z Realu Madryt. Transfer wydaje się jednak bardzo trudny do zrealizowania. Królewscy oczekują za reprezentanta Maroka co najmniej 40 milionów euro, a sam zawodnik rozważy odejście tylko wtedy, gdy Jose Mourinho uzna, że nie będzie odgrywał ważnej roli w zespole. Tymczasem z listy życzeń Juventusu definitywnie wypadł Arthur Atta, który przeniósł się z Udinese do Fiorentiny.

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