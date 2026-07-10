Barcelona coraz bliżej hitu. BVB znalazła następcę Adeyemiego

10:33, 10. lipca 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Barca Universal

Barcelona może być coraz bliżej pozyskania Karima Adeyemiego. Borussia Dortmund zaczęła już rozglądać się za potencjalnym następcą niemieckiego skrzydłowego, co może zwiastować przełom w trwających negocjacjach.

Karim Adeyemi
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dpa picture alliance / Aalmy Na zdjęciu: Karim Adeyemi

Borussia przygotowuje plan na odejście gwiazdy

Rozmowy między Barceloną a Borussią Dortmund wciąż trwają. Choć pierwsza oferta Katalończyków opiewająca na 20 milionów euro została odrzucona, obie strony nadal prowadzą negocjacje i wierzą, że uda się wypracować kompromis.

Jak informuje Florian Plettenberg, władze Borussii rozpoczęły już działania mające zabezpieczyć klub na wypadek sprzedaży Adeyemiego. Na liście życzeń znalazł się Said El Mala z FC Koeln. Niemiecki klub zebrał już informacje na temat 19-letniego skrzydłowego i analizuje warunki ewentualnego transferu, choć nie zamierza płacić oczekiwanych 50 milionów euro. Młody piłkarz znajduje się także na celowniku Tottenhamu.

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Samo zainteresowanie El Malą nie oznacza jeszcze, że sprzedaż Adeyemiego została przesądzona. Jest jednak wyraźnym sygnałem, że Borussia przygotowuje się na różne scenariusze i nie wyklucza rozstania ze swoim zawodnikiem jeszcze tego lata.

Barcelona pozostaje spokojna i liczy, że sytuacja kontraktowa piłkarza będzie działała na jej korzyść. Umowa Adeyemiego wygasa za rok, dlatego Dortmund musi liczyć się z ryzykiem utraty zawodnika bez żadnej kwoty odstępnego po zakończeniu sezonu. W najbliższych dniach kataloński klub ma wrócić do rozmów z lepszą ofertą, wierząc, że znalezienie następcy przez Borussię usunie jedną z największych przeszkód na drodze do finalizacji transferu.

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