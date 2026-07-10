Barcelona coraz bliżej hitu. BVB znalazła następcę Adeyemiego

Barcelona może być coraz bliżej pozyskania Karima Adeyemiego. Borussia Dortmund zaczęła już rozglądać się za potencjalnym następcą niemieckiego skrzydłowego, co może zwiastować przełom w trwających negocjacjach.

dpa picture alliance / Aalmy Na zdjęciu: Karim Adeyemi

Borussia przygotowuje plan na odejście gwiazdy

Rozmowy między Barceloną a Borussią Dortmund wciąż trwają. Choć pierwsza oferta Katalończyków opiewająca na 20 milionów euro została odrzucona, obie strony nadal prowadzą negocjacje i wierzą, że uda się wypracować kompromis.

Jak informuje Florian Plettenberg, władze Borussii rozpoczęły już działania mające zabezpieczyć klub na wypadek sprzedaży Adeyemiego. Na liście życzeń znalazł się Said El Mala z FC Koeln. Niemiecki klub zebrał już informacje na temat 19-letniego skrzydłowego i analizuje warunki ewentualnego transferu, choć nie zamierza płacić oczekiwanych 50 milionów euro. Młody piłkarz znajduje się także na celowniku Tottenhamu.

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Samo zainteresowanie El Malą nie oznacza jeszcze, że sprzedaż Adeyemiego została przesądzona. Jest jednak wyraźnym sygnałem, że Borussia przygotowuje się na różne scenariusze i nie wyklucza rozstania ze swoim zawodnikiem jeszcze tego lata.

Barcelona pozostaje spokojna i liczy, że sytuacja kontraktowa piłkarza będzie działała na jej korzyść. Umowa Adeyemiego wygasa za rok, dlatego Dortmund musi liczyć się z ryzykiem utraty zawodnika bez żadnej kwoty odstępnego po zakończeniu sezonu. W najbliższych dniach kataloński klub ma wrócić do rozmów z lepszą ofertą, wierząc, że znalezienie następcy przez Borussię usunie jedną z największych przeszkód na drodze do finalizacji transferu.