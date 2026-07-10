Lukaku zgodził się na ten transfer. Napoli liczy kasę

Romelu Lukaku może już tego lata opuścić Napoli. Coraz więcej wskazuje na to, że doświadczony napastnik znalazł się na celowniku Besiktasu, który rozpoczął rozmowy w sprawie jego transferu.

Insidefoto di andrea staccioli / Alamy Na zdjęciu: Romelu Lukaku

Lukaku na radarze Besiktasu

Przyszłość belgijskiego snajpera w Neapolu stoi pod dużym znakiem zapytania. Romelu Lukaku nie znajduje się w planach Massimiliano Allegriego, a jego relacje z władzami klubu miały ulec pogorszeniu już w poprzednim sezonie. Dodatkowo niezadowolenie w Napoli wywołała decyzja piłkarza o powrocie do Belgii na leczenie przed mistrzostwami świata. Według doniesień sytuacja jest napięta i nikomu nie zależy, by kontynuować tę współpracę.

Jak informuje turecki „Fanatik”, Besiktas najpierw przeanalizował dokumentację medyczną zawodnika, a następnie rozpoczął rozmowy zarówno z Napoli, jak i przedstawicielami piłkarza. Sam Lukaku ma być otwarty na przenosiny do Stambułu.

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Największą przeszkodą pozostają jednak kwestie finansowe. Napoli oczekuje około 10 milionów euro za zawodnika, któremu za rok wygasa kontrakt. Besiktas liczy natomiast, że uda się zamknąć transakcję za mniej więcej połowę tej kwoty. Biorąc pod uwagę wszystkie kwestie okołosportowe obie strony powinny osiągnąć porozumienie w najbliższym czasie.

Choć poprzedni sezon Belg w dużej mierze stracił przez problemy zdrowotne, wciąż zanotował solidne liczby. W 45 oficjalnych występach zdobył 15 bramek i dołożył 11 asyst. Jeśli oba kluby zbliżą swoje oczekiwania finansowe, transfer do Turcji może nabrać realnych kształtów. Sprawa z pewnością nabierze tempa po zakończonym mundialu.