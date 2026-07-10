Jagiellonia wybrała następcę Pululu! W CV kilka znanych klubów

Jagiellonia Białystok będzie miała nowego napastnika, który zastąpi Afimico Pululu. Z doniesień profilu JagaUpdates wynika, że testy medyczne przeszedł Nik Prelec, były piłkarz Austrii Wiedeń, Cagliari i Sampdorii.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Afimico Pululu

Nik Prelec ma zastąpić Pululu w Jagiellonii Białystok

Jagiellonia Białystok straciła kilku podstawowych piłkarz po zakończeniu poprzedniego sezonu. Z klubem pożegnali się m.in. Andy Pelmard, Bartłomiej Wdowik, Bartosz Mazurek, a także największe gwiazda zespołu, czyli Afimico Pululu. Strata tego ostatniego piłkarza boli najbardziej. Kongijczyk mimo oferty nowego kontraktu zdecydował się na nowe wyzwanie i odszedł zupełnie za darmo.

Duma Podlasia potrzebuje więc nową „dziewiątkę”, która wypełni lukę po Pululu. Wygląda na to, że znaleźli już odpowiedniego kandydata. Co ciekawe, utrzymali transfer w ciszy, ponieważ Nik Prelec, o którym mowa miał już przejść testy medyczne.

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Jako pierwszy o bliskim transferze 26-letniego napastnika ze Słowenii napisał profil JagaUpdates na portalu X. To właśnie oni przekazali informacje, że Prelec zakończył testy medyczne. Co więcej, przesłanką, że transfer niebawem zostanie sfinalizowany, może być fakt, że zawodnik zaczął obserwować klub oraz asystenta Adriana Siemieńca w mediach społecznościowych.

Nik Prelec to wychowanek Sampdorii, w której jednak nigdy nie zadebiutował na poziomie Serie A. Potem był związany m.in. z Cagliari, WSG Tyrol, a także Austrią Wiedeń. Ostatni sezon spędził w Championship w barwach Oxford United. Na zapleczu Premier League rozegrał 24 mecze, w których strzelił jednego gola i zanotował jedną asystę.