Afera w Juventusie. Gwiazdor reaguje na ostre słowa agenta

18:43, 2. lipca 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Calciomercato

Michele Di Gregorio zabrał głos po głośnych wypowiedziach swojego agenta Carlo Alberto Belloniego, który ostro skrytykował władze Juventusu. Bramkarz opublikował oświadczenie w mediach społecznościowych i wyraźnie zaznaczył, że nie utożsamia się z opiniami dotyczącymi swoich klubowych kolegów.

Piłkarze Juventusu
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Nderim Kaceli / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Juventusu

Di Gregorio stanął w obronie kolegów z Juventusu

Agent reprezentanta Włoch w ostatnich dniach publicznie zaatakował kierownictwo Juventusu. Carlo Alberto Belloni zarzucił klubowi chaos organizacyjny i stwierdził, że odpowiedzialność za nieudany sezon niesłusznie przerzucono na bramkarza. Podkreślił również, że jego klient znajduje się na listach życzeń kilku europejskich klubów i podczas letniego okna transferowego przeanalizuje ewentualne oferty.

Na te słowa odpowiedział sam Michele Di Gregorio. Bramkarz opublikował relację na Instagramie, w której podkreślił, że choć od lat współpracuje ze swoim agentem i darzy go dużym zaufaniem, nie zgadza się z częścią jego wypowiedzi.

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– Po wypowiedziach mojego agenta chcę wyjaśnić swoje stanowisko. Mimo że od początku kariery współpracuję z tą samą agencją i łączą mnie z nią bardzo dobre relacje, odcinam się od słów dotyczących moich kolegów z drużyny. Darzę ich ogromnym szacunkiem i uznaniem, co zawsze pokazywałem zarówno na boisku, jak i poza nim. Choć był to dla mnie trudny sezon z powodu atmosfery, która wytworzyła się wokół mojej osoby, mój profesjonalizm nie podlega dyskusji. Dopóki będę zawodnikiem Juventusu, będę szanował kolegów z drużyny i z pełnym zaangażowaniem reprezentował ten klub, tak jak robiłem to do tej pory – napisał Di Gregorio.

Oświadczenie bramkarza pojawiło się w momencie, gdy coraz częściej mówi się o jego możliwym odejściu z Turynu. Sam zawodnik nie odniósł się jednak do spekulacji transferowych, koncentrując się wyłącznie na podkreśleniu swojego profesjonalnego podejścia i lojalności wobec Juventusu.

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