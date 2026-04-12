Rabiot nie wytrzymał. Stanął w obronie Rafaela Leao

AC Milan w sobotę poniósł dotkliwą porażkę (0:3 z Udinese Calcio). Po spotkaniu Adrien Rabiot postanowił stanąć w obronie Rafaela Leao, który został wygwizdany przez fanów zgromadzonych na San Siro.

Rabiot: Jeśli Leao jest wygwizdywany, to tak, jakby wygwizdywano również mnie

Sobotni wieczór nie był szczęśliwy dla AC Milanu. Podopieczni Massimiliano Allegriego w zasadzie wypisali się już walki o mistrzostwo Włoch, przegrywając z Udinese Calcio rezultatem aż 0:3. Fani zgromadzeni na San Siro tego dnia dali upust swoim emocjom, a przede wszystkim w stosunku do Rafaela Leao. Portugalczyk został bowiem wygwizdany.

Po spotkaniu Adrien Rabiot stanął do rozmów z mediami. Francuski pomocnik postanowił poruszyć temat Rafaela Leao. Pomocnik AC Milanu postanowił stanąć w obronie swojego kolegi z zespołu.

– Nie rozmawialiśmy o tym, Rafa wyszedł wcześniej. Musi zachować spokój, oczywiście on też mógł dać z siebie więcej, ale nie podoba mi się, że został wygwizdany: to sprawa całej drużyny. To moment, w którym musimy być zjednoczeni – my, piłkarze, ale też razem z kibicami. Jeśli Leão jest wygwizdywany, to tak, jakby wygwizdywano również mnie. Dziś wieczorem popełniliśmy błędy, ale jako zespół. Leão, pracując, wróci do swojej najlepszej formy, może dla niego jest to trudniejsze, ale musimy obdarzyć go zaufaniem. Także kibice, bo był ważnym zawodnikiem dla Milanu i nadal nim jest. My również musimy pomóc mu na boisku, aby dał z siebie jeszcze więcej – powiedział Adrien Rabiot, cytowany przez serwis acmilan.com.pl.

AC Milan swoje następne spotkanie rozegra już w przyszłą niedzielę. Tego dnia Rossoneri zmierzą się na wyjeździe z Hellasem Verona.