Neymar walczy z czasem. Nagle pilne ogłoszenie Ancelottiego

Ancelotti ogłosił. Neymar jedzie na mundial mimo kontuzji
Reprezentacja Brazylii za dwa tygodnie rozpocznie grę na Mistrzostwach Świata 2026. Podopieczni Carlo Ancelottiego trafili do grupy C, gdzie zmierzą się z Marokiem, Haiti oraz Szkocją. Pod znakiem zapytania stoi udział w turnieju Neymara, który zmaga się z kontuzją.
Były piłkarz FC Barcelony ma pauzować przez około dwa tygodnie. Pierwsze informacje sugerowały, że niemal na pewno opuści mecz z Marokiem, a kolejne spotkania w fazie grupowej również nie są pewne. Nieco więcej optymizmu w serca kibiców wlał selekcjoner. Ancelotti przekazał, że nie zmieni nic w kadrze na mundial. Neymar poleci do USA i jest szykowany na pierwsze starcie 14 czerwca.
– Spodziewamy się, że Neymar będzie gotowy na pierwszy mecz z Marokiem. Ewentualnie na kolejne spotkanie w grupie. Nie będzie żadnych zmian w kadrze. Wybrałem 26 zawodników i oni zagrają na Mistrzostwach Świata – powiedział Carlo Ancelotti.
Terminarz reprezentacji Brazylii na Mistrzostwach Świata 2026:
- Brazylia – Maroko (14.06.2026)
- Brazylia – Haiti (20.06.2026)
- Szkocja – Brazylia (25.06.2026)
Neymar w ciągle trwających rozgrywkach ligi brazylijskiej rozegrał 15 meczów, strzelił 6 goli i zaliczył 4 asysty. Razem z kadrą Canarinhos brał udział w Mistrzostwach Świata 2014, 2018 i 2022. W narodowych barwach ma łącznie 128 spotkań i 79 bramek.