Neymar walczy z czasem. Nagle pilne ogłoszenie Ancelottiego

Neymar walczy z czasem, żeby zdążyć wrócić do zdrowia przed Mistrzostwami Świata. Carlo Ancelotti ogłosił, czy weźmie go na turniej mimo kontuzji. "Nie będzie zmian w kadrze" - mówi.

Reprezentacja Brazylii za dwa tygodnie rozpocznie grę na Mistrzostwach Świata 2026. Podopieczni Carlo Ancelottiego trafili do grupy C, gdzie zmierzą się z Marokiem, Haiti oraz Szkocją. Pod znakiem zapytania stoi udział w turnieju Neymara, który zmaga się z kontuzją.

Były piłkarz FC Barcelony ma pauzować przez około dwa tygodnie. Pierwsze informacje sugerowały, że niemal na pewno opuści mecz z Marokiem, a kolejne spotkania w fazie grupowej również nie są pewne. Nieco więcej optymizmu w serca kibiców wlał selekcjoner. Ancelotti przekazał, że nie zmieni nic w kadrze na mundial. Neymar poleci do USA i jest szykowany na pierwsze starcie 14 czerwca.

– Spodziewamy się, że Neymar będzie gotowy na pierwszy mecz z Marokiem. Ewentualnie na kolejne spotkanie w grupie. Nie będzie żadnych zmian w kadrze. Wybrałem 26 zawodników i oni zagrają na Mistrzostwach Świata – powiedział Carlo Ancelotti.

Terminarz reprezentacji Brazylii na Mistrzostwach Świata 2026:

Brazylia – Maroko (14.06.2026)

Brazylia – Haiti (20.06.2026)

Szkocja – Brazylia (25.06.2026)

Neymar w ciągle trwających rozgrywkach ligi brazylijskiej rozegrał 15 meczów, strzelił 6 goli i zaliczył 4 asysty. Razem z kadrą Canarinhos brał udział w Mistrzostwach Świata 2014, 2018 i 2022. W narodowych barwach ma łącznie 128 spotkań i 79 bramek.