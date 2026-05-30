UEFA wybrała MVP finału Ligi Mistrzów. Gwiazda PSG zasłużyła

Vitinha najlepszym piłkarzem finału Ligi Mistrzów

Paris Saint-Germain po raz drugi z rzędu może świętować zwycięstwo w Lidze Mistrzów. Podopieczni Luisa Enrique obronili tytuł, wygrywając z Arsenalem w rzutach karnych. W regulaminowym czasie gry padł remis (1:1). Bramki strzelali Kai Havertz i Ousmane Dembele.

Żaden ze strzelców gola nie został jednak wybrany MVP finału Ligi Mistrzów. Nagroda indywidualna trafiła w ręce innej gwiazdy PSG. UEFA zdecydowała się przydzielić nagrodę Vitinhi. Portugalczyk rozpoczął w wyjściowej jedenatsce i przebywał na boisku przez 106. minut. W dogrywce zmienił go Lucas Beraldo. 26-latek zachwycił skutecznością podań, notując 94% celnych podań.

Co ciekawe, Vitinha wyrównał rekord Ligi Mistrzów pod względem największej ilości podań w finale. W meczu z Arsenalem posłał 141 podań. Tyle samo wykonał Xavi w 2011 roku podczas spotkania FC Barcelona – Manchester United.

Vitinha jest piłkarzem Paris Saint-Germain od lipca 2022 roku. Do klubu przechodził z FC Porto za ok. 41,5 mln euro. W swoim CV ma także krótki epizod w Premier League, gdy był związany z Wolverhampton. W tym sezonie rozegrał 50 meczów, strzelił 7 goli i zaliczył 10 asyst. Jeśli chodzi o Ligę Mistrzów, wystąpił w 17 spotkaniach, w których zdobył 6 goli i zanotował asystę.