PSG jak Real Madryt! Powtórzyli wyczyn Królewskich

Paris Saint-Germain zapisało się na kartach historii Ligi Mistrzów. Jako druga drużyna od 1992 roku dwa razy z rzędu wygrali elitarne rozgrywki. Wcześniej dokonał tego tylko Real Madryt.

Paris Saint-Germain udowodniło, że jest najlepszą obecnie drużyną w Europie. W wielkim finale Ligi Mistrzów pokonali Arsenal, choć już w 6. minucie stracili bramkę. Finalnie doprowadzili do remisu, a mecz rozstrzygnęli w rzutach karnych, zapisując się na kartach historii.

Luis Enrique stał się drugim trenerem, który co najmniej dwa razy z rzędu wygrał Ligę Mistrzów. Pierwszym był Zinedine Zidane, który świętował trzy razy z rzędu (2016-2018). Co więcej, historyczny wyczyn zaliczył także sam francuski gigant. Dopiero drugi klub w historii od 1992 roku zdołał obronić tytuł. Paris Saint-Germain dołączyło więc do Realu Madryt jako jedyni obrońcy tytułu od czasu reformy rozgrywek pod egidą UEFA. Rok temu pokonali w finale Inter Mediolan (5:0).

Biorąc pod uwagę również Puchar Europy, PSG jest dziewiątą drużyną, która wygrywała minimum dwa razy z rzędu. Wcześniej ta sztuka udała się: Realowi Madryt, Benfice, Interowi Mediolan, Ajaksowi Amsterdam, Bayernowi Monachium, Liverpoolowi, Nottingham Forest i Milanowi. Wracając jeszcze do zespołu ze stolicy Francji, jest to ich dopiero drugi triumf w historii. W finale grali trzykrotnie, lecz w 2020 roku musieli uznać wyższość rywala. Przegrali wtedy z Bawarczykami (0:1).

