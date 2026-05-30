PSG jak Real Madryt! Powtórzyli wyczyn Królewskich

PSG drugim po Realu Madryt klubem, który wygrał LM dwa razy z rzędu
Paris Saint-Germain udowodniło, że jest najlepszą obecnie drużyną w Europie. W wielkim finale Ligi Mistrzów pokonali Arsenal, choć już w 6. minucie stracili bramkę. Finalnie doprowadzili do remisu, a mecz rozstrzygnęli w rzutach karnych, zapisując się na kartach historii.
Luis Enrique stał się drugim trenerem, który co najmniej dwa razy z rzędu wygrał Ligę Mistrzów. Pierwszym był Zinedine Zidane, który świętował trzy razy z rzędu (2016-2018). Co więcej, historyczny wyczyn zaliczył także sam francuski gigant. Dopiero drugi klub w historii od 1992 roku zdołał obronić tytuł. Paris Saint-Germain dołączyło więc do Realu Madryt jako jedyni obrońcy tytułu od czasu reformy rozgrywek pod egidą UEFA. Rok temu pokonali w finale Inter Mediolan (5:0).
Biorąc pod uwagę również Puchar Europy, PSG jest dziewiątą drużyną, która wygrywała minimum dwa razy z rzędu. Wcześniej ta sztuka udała się: Realowi Madryt, Benfice, Interowi Mediolan, Ajaksowi Amsterdam, Bayernowi Monachium, Liverpoolowi, Nottingham Forest i Milanowi. Wracając jeszcze do zespołu ze stolicy Francji, jest to ich dopiero drugi triumf w historii. W finale grali trzykrotnie, lecz w 2020 roku musieli uznać wyższość rywala. Przegrali wtedy z Bawarczykami (0:1).
Droga Paris Saint-Germain do zwycięstwa Ligi Mistrzów:
- PSG 4:0 Atalanta (faza ligowa)
- Barcelona 1:2 PSG (faza ligowa)
- Bayer Leverkusen 2:7 PSG (faza ligowa)
- PSG 1:2 Bayern Monachium (faza ligowa)
- PSG 5:3 Tottenham (faza ligowa)
- Athletic Bilbao 0:0 PSG (faza ligowa)
- Sporting 2:1 PSG (faza ligowa)
- PSG 1:1 Newcastle (faza ligowa)
- Monaco 3:2 PSG (runda play-off)
- PSG 2:2 Monaco (runda play-off)
- PSG 5:2 Chelsea (1/8 finału)
- Chelsea 0:3 PSG (1/8 finału)
- PSG 2:0 Liverpool (1/4 finału)
- Liverpool 0:2 PSG (1/4 finału)
- PSG 5:4 Bayern Monachium (1/2 finału)
- Bayern Monachium 1:1 PSG (1/2 finału)
- PSG 1:1 k.4:3 Arsenal (finał)