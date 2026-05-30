Chelsea i Man City chcą napastnika. Ciekawy transfer na horyzoncie

Chelsea oraz Manchester City umieściły na liście życzeń Mikkela Bro Hansena z Bodo/Glimt - donosi Tipsbladet.dk. 17-letni napastnik wzbudza spore zainteresowanie na rynku wśród gigantów.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Mikkel Bro Hansen na celowniku wielkich klubów

Chelsea oraz Manchester City należą do klubów, które poważnie rozważają pozyskanie Mikkela Bro Hansena, który reprezentuje barwy norweskiego FK Bodo/Glimt. 17-letni napastnik uchodzi za jeden z największych talentów i przyciąga sporą uwagę europejskich gigantów.

W seniorskiej drużynie norweskiego klubu Duńczyk rozegrał dotychczas 12 spotkań, w których zdobył siedem bramek. Tak skuteczny początek kariery w piłce dorosłej sprawił, że jego nazwisko coraz częściej pojawia się w raportach skautów wielkich klubów.

Hansen imponuje przede wszystkim skutecznością oraz instynktem strzeleckim. Zainteresowanie Duńczykiem nie ogranicza się jedynie do klubów z Premier League. Juventus Turyn oraz Ajax Amsterdam wysyłały swoich skautów na jego mecze. Wcześniej informowano, że zainteresowana jest również FC Barcelona. Według doniesień serwisu Tipsbladet.dk, kataloński gigant nadal uważnie monitoruje rozwój zawodnika.

Bro Hansen błyszczy także na arenie reprezentacyjnej. W kadrze do lat 17 strzelił 12 goli w 15 spotkaniach. Napastnik pozostaje związany kontraktem z Bodo/Glimt do lata 2027 roku. Giganci uważnie śledzą poczynania napastnika podczas trwających mistrzostw Europy U-17. Czas pokaże, czy utalentowany Duńczyk podejmie kolejny krok w swojej karierze. Serwis Transfermarkt.de wycenia Bro Hansena na 800 tysięcy euro.