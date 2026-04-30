Włosi szukają selekcjonera. Mourinho ma jedną radę

Jose Mourinho zabrał głos w sprawie przyszłości reprezentacji Włoch. Portugalczyk jasno wskazał, że drużyna narodowa powinna pozostać w rękach krajowych szkoleniowców.

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Jose Mourinho odniósł się do sytuacji reprezentacji Włoch po nieudanych barażach o awans na mundial. Portugalski trener podkreślił, że federacja nie powinna szukać selekcjonera poza granicami kraju. Zdaniem Mourinho, we Włoszech nie brakuje odpowiednich kandydatów do objęcia drużyny narodowej.

– Ktoś zapytał mnie, czy chciałbym poprowadzić waszą reprezentację: moja odpowiedź brzmi, że nie potrzebujecie zagranicznego trenera. Macie Allegriego, Conte, a mógłbym wymienić jeszcze innych – powiedział Mourinho cytowany przez „La Gazzettę dello Sport”.

– Wielu jest zaskoczonych, jak Portugalia, kraj liczący 10 milionów mieszkańców, potrafi zakwalifikować się do MŚ i ma tylu utalentowanych piłkarzy, którzy trafiają do najlepszych drużyn w Europie. Przyjedźcie i zobaczcie, jak organizowane są turnieje młodzieżowe, jakie warunki panują w tych drużynach. To wystarczy, żeby to zrozumieć – zaznaczył trener.

Mourinho wskazał Portugalię jako przykład skutecznej organizacji. Jego zdaniem odpowiednie inwestycje i struktury mogą przełożyć się na sukcesy na poziomie międzynarodowym.

Przypomnijmy, że Włosi nie zdołali wywalczyć awansu na mundial, przegrywając w barażach z Bośnią i Hercegowina po rzutach karnych. W konsekwencji stanowisko selekcjonera stracił Gennaro Gattuso, co otworzyło drogę do wyboru nowego szefa kadry.