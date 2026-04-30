Włosi szukają selekcjonera. Mourinho ma jedną radę

08:33, 30. kwietnia 2026
Luka Pawlik Źródło:  La Gazzetta dello Sport

Jose Mourinho zabrał głos w sprawie przyszłości reprezentacji Włoch. Portugalczyk jasno wskazał, że drużyna narodowa powinna pozostać w rękach krajowych szkoleniowców.

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Jose Mourinho odniósł się do sytuacji reprezentacji Włoch po nieudanych barażach o awans na mundial. Portugalski trener podkreślił, że federacja nie powinna szukać selekcjonera poza granicami kraju. Zdaniem Mourinho, we Włoszech nie brakuje odpowiednich kandydatów do objęcia drużyny narodowej.

– Ktoś zapytał mnie, czy chciałbym poprowadzić waszą reprezentację: moja odpowiedź brzmi, że nie potrzebujecie zagranicznego trenera. Macie Allegriego, Conte, a mógłbym wymienić jeszcze innych – powiedział Mourinho cytowany przez „La Gazzettę dello Sport”.

– Wielu jest zaskoczonych, jak Portugalia, kraj liczący 10 milionów mieszkańców, potrafi zakwalifikować się do MŚ i ma tylu utalentowanych piłkarzy, którzy trafiają do najlepszych drużyn w Europie. Przyjedźcie i zobaczcie, jak organizowane są turnieje młodzieżowe, jakie warunki panują w tych drużynach. To wystarczy, żeby to zrozumieć – zaznaczył trener.

Mourinho wskazał Portugalię jako przykład skutecznej organizacji. Jego zdaniem odpowiednie inwestycje i struktury mogą przełożyć się na sukcesy na poziomie międzynarodowym.

Przypomnijmy, że Włosi nie zdołali wywalczyć awansu na mundial, przegrywając w barażach z Bośnią i Hercegowina po rzutach karnych. W konsekwencji stanowisko selekcjonera stracił Gennaro Gattuso, co otworzyło drogę do wyboru nowego szefa kadry.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości