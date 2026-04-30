Feio zatrzymał Sporting! Niebywała pogoń Tondeli [WIDEO]

07:17, 30. kwietnia 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Goal.pl

Goncalo Feio i jego Tondela walczą o utrzymanie w lidze. W 31. kolejce zdobyli cenne punkty z faworyzowanym Sportingiem CP. Mimo że musieli gonić wynik, udało im się doprowadzić do remisu.

Goncalo Feio
Mateusz Piotrowski / Alamy Na zdjęciu: Goncalo Feio

Tondela zremisowała ze Sportingiem. Feio zatrzymał faworyta

Goncalo Feio jakiś czas temu podjął się wyzwania prawie niemożliwego. Po odejściu z Radomiaka Radom związał się kontraktem z występującą w portugalskiej ekstraklasie Tondelą. Jego misją jest utrzymanie zespołu w elicie, ale nie będzie to proste.

Początek był słaby. Tondela pod wodzą Feio przegrała z Vitorią Guimaraes (0:5), Porto (0:2) i Nacional (0:2). W tym czasie zdobyli tylko jeden punkt, remisując z Gil Vicente (2:2). Kolejną zdobycz punktową do kolekcji dopisali w czwartkowy wieczór na Jose Alvalade.

Mecz z faworyzowanym Sportingiem miał skończyć się porażką Tondeli i wszystko na to wskazywało, że tak będzie. Najpierw do siatki trafił Luis Suarez, a potem po samobójczym trafieniu Joao Silvy gospodarze prowadzili (2:0) w 78. minucie. Ekipa Goncalo Feio się nie poddała i do końca walczyła o punkty. W drugiej minucie doliczonego czasu gola samobójczego na (1:2) zdobył Salvador Blopa, a kibiców gości do ekstazy chwilę później doprowadził Cicero, strzelając głową po dośrodkowaniu z rzutu rożnego.

Mimo remisu sytuacja Tondeli i Feio w portugalskiej ekstraklasie jest trudna. Na trzy mecze przed końcem sezonu zajmują 17. miejsce z dorobkiem 22 punktów. Do miejsca barażowego tracą cztery oczka, a do utrzymania aż sześć. Pozostały im trzy spotkania.

