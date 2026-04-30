Arteta wściekły na decyzję sędziego. „To nie do zaakceptowania”

08:07, 30. kwietnia 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek

Arsenal zremisował z Atletico Madryt (1:1). W 80. minucie pierwotnie dostali rzut karny, ale po analizie VAR sędzia zmienił decyzję. Mikel Arteta w rozmowie z TNT Sport uważa, że arbiter popełnił błąd.

Mikel Arteta
Obserwuj nas w
Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Arsenal nie dostał karnego. Arteta wściekły na sędziego

Arsenal w walce o finał Ligi Mistrzów rywalizuje w dwumeczu z Atletico Madryt. Pierwsze spotkanie w stolicy Hiszpanii zakończyło się remisem (1:1). Obie bramki padły z rzutów karnych. Dla gospodarzy strzelił Julian Alvarez, a dla gości Viktor Gyokeres. Nie zabrakło jednak kontrowersji, ponieważ w 80. minucie Kanonierzy dostali rzut karny, który po VARze został anulowany.

Pierwotnie sędzia Danny Makkelie dopatrzył się przewinienia. David Hancko faulował w jedenastce Eberechiego Eze, więc bez wahania wskazał na wapno. Sytuacja była analizowana przez VAR, a po zobaczeniu powtórki holenderski arbiter zmienił decyzję.

Mikel Arteta w rozmowie z TNT Sport był poirytowany postawą sędziego. Jego zdaniem zmiana decyzji i anulowanie rzutu karnego to błąd arbitra. Szkoleniowiec jest przekonany, że w tej sytuacji jego drużynie należał się oczywisty rzut karny.

Jestem ekstremalnie rozczarowany i zirytowany, ponieważ odwołanie rzutu karnego było niezgodne z przepisami. Nie rozumiem tego. Jest kontakt, odgwizdujesz faul, to nie możesz w takiej sytuacji odwołać jedenastki. To nie do zaakceptowania – grzmiał Mikel Arteta.

Kwestia awansu do finału rozstrzygnie się za tydzień w rewanżu. Arsenal podejmie Atletico na własnym stadionie (5 maja). Wcześniej podopieczni Artety zmierzą się z Fulham w ramach 35. kolejki Premier League.

