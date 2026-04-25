Eder Militao zmaga się z urazem. Kontuzja jednak jest o wiele poważniejsza, niż przewidywał Real Madryt. Brazylijczyk może nie zagrać na zbliżających się Mistrzostwach Świata 2026 - donosi Miguel Angel Diaz.

Eder Militao może opuścić Mistrzostwa Świata 2026!

Problemy zdrowotne wciąż nawiedzają Real Madryt. Ostatnio dowiedzieliśmy się, że z gry w tym sezonie wypada Eder Militao. Napłynęły jednak do nas mało optymistyczne wiadomości związane z reprezentantem Brazylii. Miguel Angel Diaz przekazał, że uraz defensora jest poważniejszy, niż pierwotnie przewidywano. Tym samym udział 28-latka na zbliżających się Mistrzostwach Świata 2026 stoi pod bardzo dużym znakiem zapytania.

W Brazylii zatem pojawił się ogromny problem. Eder Militao odgrywał dotychczas kluczową rolę u Carlo Ancelottiego i zapewne byłby podstawowym zawodnikiem reprezentacji. Doświadczony szkoleniowiec w przeszłości pracował w Realu Madryt i zapewne ma jeszcze dobre kontakty z tamtejszym sztabem medycznym. Trener pewnie będzie w pierwszej kolejności informowany o tym, jak przebiega proces rehabilitacyjny defensora Królewskich.

Eder Militao jest piłkarzem podatnym na kontuzje. W trakcie sezonu trenerzy wielokrotnie nie mogą korzystać z jego usług przez właśnie problemy zdrowotne. Częste urazy hamują rozwój Brazylijczyka, który wciąż jest jednym z najlepszych graczy na swojej pozycji na świecie.

W obecnym sezonie Eder Militao rozegrał 21 spotkań w koszulce Realu Madryt. Reprezentant Brazylii zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył jedną asystę.