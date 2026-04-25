Dramat gwiazdy Realu Madryt! Może nie zagrać na mundialu

15:42, 25. kwietnia 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz

Eder Militao zmaga się z urazem. Kontuzja jednak jest o wiele poważniejsza, niż przewidywał Real Madryt. Brazylijczyk może nie zagrać na zbliżających się Mistrzostwach Świata 2026 - donosi Miguel Angel Diaz.

Piłkarze Realu Madryt
Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Realu Madryt

Eder Militao może opuścić Mistrzostwa Świata 2026!

Problemy zdrowotne wciąż nawiedzają Real Madryt. Ostatnio dowiedzieliśmy się, że z gry w tym sezonie wypada Eder Militao. Napłynęły jednak do nas mało optymistyczne wiadomości związane z reprezentantem Brazylii. Miguel Angel Diaz przekazał, że uraz defensora jest poważniejszy, niż pierwotnie przewidywano. Tym samym udział 28-latka na zbliżających się Mistrzostwach Świata 2026 stoi pod bardzo dużym znakiem zapytania.

W Brazylii zatem pojawił się ogromny problem. Eder Militao odgrywał dotychczas kluczową rolę u Carlo Ancelottiego i zapewne byłby podstawowym zawodnikiem reprezentacji. Doświadczony szkoleniowiec w przeszłości pracował w Realu Madryt i zapewne ma jeszcze dobre kontakty z tamtejszym sztabem medycznym. Trener pewnie będzie w pierwszej kolejności informowany o tym, jak przebiega proces rehabilitacyjny defensora Królewskich.

Eder Militao jest piłkarzem podatnym na kontuzje. W trakcie sezonu trenerzy wielokrotnie nie mogą korzystać z jego usług przez właśnie problemy zdrowotne. Częste urazy hamują rozwój Brazylijczyka, który wciąż jest jednym z najlepszych graczy na swojej pozycji na świecie.

W obecnym sezonie Eder Militao rozegrał 21 spotkań w koszulce Realu Madryt. Reprezentant Brazylii zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył jedną asystę.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości