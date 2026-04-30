Florentino Perez wybrał trenera, który uzdrowi szatnię Realu Madryt

Jose Mourinho ponownie pojawia się w kontekście pracy w Realu Madryt. Cadena SER podaje, że Florentino Perez szuka trenera, który poradzi sobie z trudną sytuacją w szatni. Portugalczyk ma być jednym z kandydatów analizowanych przez klub.

fot. UPI Na zdjęciu: Florentino Perez

Jose Mourinho wraca do gry o Real Madryt

Real Madryt zakończył sezon bez trofeum, dlatego w klubie rozważane są zmiany na ławce trenerskiej. W gronie kandydatów pojawiają się Jurgen Klopp, Mauricio Pochettino oraz Jose Mourinho.

Portugalczyk prowadził już Real w latach 2010-2013. Obecnie jest trenerem Benfiki, ale według Cadena SER jego kontrakt można jednostronnie rozwiązać do dziesięciu dni po zakończeniu sezonu. Mourinho nie chciał jednak komentować możliwego powrotu do Madrytu. Podkreślił, że skupia się na awansie Benfiki do Ligi Mistrzów.

Florentino Perez patrzy na szatnię Realu Madryt

Na antenie El Larguero w Cadena SER Anton Meana wskazał, że jednym z kluczowych problemów Realu pozostaje sytuacja w szatni.

– Sytuacja w szatni Realu jest kluczowa. To zespół tak trudny do zarządzania, że zaczynasz rozważać sprowadzenie Jose Mourinho, żeby postawił wszystkich do pionu – powiedział dziennikarz.

– Od momentu odejścia Xabiego Alonso i przyjścia Arbeloi sytuacja w szatni się nie poprawiła – dodał.

Cadena SER podkreśla jednocześnie, że Real Madryt nie rozpoczął jeszcze rozmów z żadnym trenerem. Jak przekazał Manu Carreno, klub analizuje kandydatury, ale nie złożył żadnej oferty.