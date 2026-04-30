Atletico Madryt było o krok. Simeone nie ma wątpliwości

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Diego Simeone

Simeone po meczu bez ogródek. Atletico wie, co zawiodło

Atletico Madryt ma za sobą pierwsze spotkanie półfinałowe w Lidze Mistrzów w trwającej edycji rozgrywek. Po spotkaniu głos zabrał trener gospodarzy, Diego Simeone, który szczegółowo ocenił przebieg rywalizacji. Argentyńczyk podkreślił, że jego zespół nie miał problemów z nastawieniem czy organizacją gry, lecz zabrakło mu skuteczności w decydujących momentach.

– Nie wierzę w takie szczęście. Wierzę w skuteczność i determinację. Pierwsza połowa była wyrównana: być może rywale dłużej utrzymywali się przy piłce, ale żadna z drużyn nie miała wielu okazji. Graliśmy z ekipą, która nie przegrała w tej edycji Ligi Mistrzów i obecnie prowadzi w Premier League – powiedział Simeone cytowany przez dziennik „AS”.

– Prezentuje wysoki poziom gry, a ich zmiany nawet poprawiły ich sytuację w porównaniu z początkiem. To zaowocowało wysoką jakością drugiej połowy, w której mieliśmy szanse na zwycięstwo, ale brakowało nam zdecydowania w kluczowych momentach – zaznaczył trener.

Rewanżowe spotkanie odbędzie się 5 maja na Emirates Stadium. Wówczas rozstrzygnie się, która drużyna awansuje do finału. Zanim jednak do tego dojdzie, to w trakcie najbliższego weekendu Los Colchoneros zmierzy się na wyjeździe z Valencią. Kanonierzy zmierzą się natomiast w derbach z Fulham.