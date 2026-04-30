Inter Mediolan szykuje duży ruch w bramce

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Guglielmo Vicario

Inter Mediolan ma plan na przyszłość

Inter Mediolan jest coraz bliżej sprowadzenia Guglielmo Vicario. Jak informuje „La Gazzetta dello Sport”, przedstawiciele włoskiego klubu osiągnęli już porozumienie z golkiperem Tottenhamu Hotspur w sprawie warunków indywidualnej umowy.

Na ten moment Mediolańczycy muszą jeszcze wypracować porozumienie transferowe z londyńskim klubem, co może być kluczowym etapem całej operacji. Vicario jest związany z klubem z Premier League kontraktem obowiązującym do czerwca 2028 roku, co oznacza, że ewentualny transfer będzie wymagał odpowiedniej oferty finansowej.

Sytuacja w bramce Nerazzurrich może ulec znaczącym zmianom po zakończeniu sezonu. Obecny numer jeden, Yann Sommer, najprawdopodobniej opuści klub po wygaśnięciu umowy. Niejasna pozostaje także przyszłość Josepa Martínez, który występował głównie w rozgrywkach pucharowych.

Vicario trafił do Tottenhamu w 2023 roku z Empoli za mniej więcej 18 milionów euro. W obecnym sezonie rozegrał 43 spotkania we wszystkich rozgrywkach, w których stracił 65 bramek i zachował 13 czystych kont. Jego solidne występy przyciągnęły uwagę Interu, który widzi w nim potencjalnego lidera defensywy na kolejne lata.

Mediolańska drużyna aktualnie plasuje się na pozycji lidera ligi włoskiej, legitymując się bilansem 79 oczek. Tym samym Inter zmierza pewnym krokiem w kierunku mistrzostwa Włoch. Nerazzurri liczą się też w grze o triumf w Pucharze Włoch, gdzie zagrają w finale.