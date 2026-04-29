Mourinho może odejść. Benfica już patrzy w przyszłość

Benfica może wkrótce stanąć przed dużą zmianą na ławce trenerskiej. W tle pojawiają się spekulacje o przyszłości Jose Mourinho i możliwym następcy z Premier League.

fot. Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Benfiki

Benfica nie czeka bezczynnie. Plan B już gotowy

Benfica przygotowuje się na potencjalne roszady w sztabie szkoleniowym, a wszystko przez niepewną przyszłość Jose Mourinho. Jak informuje portugalski dziennik „Record”, klub z Lizbony już analizuje możliwe scenariusze i rozważa kandydatury trenerów, którzy mogliby przejąć drużynę w przypadku odejścia obecnego szkoleniowca.

Według tych doniesień głównym faworytem do objęcia zespołu jest Marco Silva, obecnie prowadzący Fulham. Jego kontrakt wygasa wraz z końcem sezonu, co sprawia, że może być dostępny bez konieczności długich negocjacji transferowych. „Record” podkreśla jednak, że na ten moment nie doszło jeszcze do konkretnych rozmów między klubami.

Ewentualna zmiana trenera w Benfice jest ściśle powiązana z zainteresowaniem Realu Madryt osobą Mourinho. Prezydent Królewskich, Florentino Perez, ma rozważać ponowne zatrudnienie portugalskiego szkoleniowca, który w przeszłości prowadził już zespół ze stolicy Hiszpanii i sięgał z nim po najważniejsze krajowe trofea.

Obecnie Benfica zajmuje drugie miejsce w tabeli ligi portugalskiej po 31 kolejkach, tracąc siedem punktów do prowadzącego FC Porto. Mourinho objął zespół we wrześniu ubiegłego roku i od tego czasu pracuje nad przywróceniem klubu miana dominatora na krajowym podwórku.

Najbliższe tygodnie mogą okazać się kluczowe dla przyszłości ławki trenerskiej w Lizbonie. Rozwój sytuacji będzie uważnie śledzony zarówno w Portugalii, jak i poza jej granicami.