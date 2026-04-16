Liverpool potwierdził najgorsze. Cios dla klubu i kadry

Liverpool przekazał i jednocześnie potwierdził fatalne wieści dotyczące zdrowia Hugo Ekitike. Napastnik doznał poważnej kontuzji, która wyklucza go z gry na długie miesiące.

Liverpool w najbliższym czasie nie będzie mógł liczyć na jednego ze swoich kluczowych graczy. Kontuzji nabawił się bowiem Hugo Ekitike. Francuski zawodnik urazu nabawił się w trakcie rewanżowego spotkania ćwierćfinału Ligi Mistrzów przeciwko Paris Saint-Germain, przegranego przez The Reds (0:2). Ekitike opuścił boisko już w 31. minucie meczu, a pierwsze diagnozy nie napawały optymizmem.

Klub potwierdził w oficjalnym komunikacie, że badania wykazały uszkodzenie ścięgna Achillesa. Oznacza to, że piłkarz nie tylko nie wróci do gry w obecnym sezonie klubowym, ale także nie będzie mógł wystąpić na nadchodzących mistrzostwach świata.

„Po badaniach potwierdzono kontuzję ścięgna Achillesa. W związku z tym Hugo Ekitike nie zagra do końca sezonu i nie będzie mógł wziąć udziału w tegorocznych mistrzostwach świata” – przekazano w oficjalnym oświadczeniu klubu z Anfield Road.

Dla reprezentacji Francji to poważny cios, biorąc pod uwagę rosnącą rolę Ekitike w ofensywie zespołu. Sam zawodnik może mówić o ogromnym pechu, ponieważ uraz przytrafił się w kluczowym momencie sezonu.

Mundial w tym roku odbędzie się w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie oraz Meksyku. Turniej będzie pierwszym w historii rozgrywanym jednocześnie w trzech krajach.