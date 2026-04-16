Liverpool potwierdził najgorsze. Cios dla klubu i kadry

14:37, 16. kwietnia 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Liverpool

Liverpool przekazał i jednocześnie potwierdził fatalne wieści dotyczące zdrowia Hugo Ekitike. Napastnik doznał poważnej kontuzji, która wyklucza go z gry na długie miesiące.

Hugo Ekitike wypada z gry do końca sezonu

Liverpool w najbliższym czasie nie będzie mógł liczyć na jednego ze swoich kluczowych graczy. Kontuzji nabawił się bowiem Hugo Ekitike. Francuski zawodnik urazu nabawił się w trakcie rewanżowego spotkania ćwierćfinału Ligi Mistrzów przeciwko Paris Saint-Germain, przegranego przez The Reds (0:2). Ekitike opuścił boisko już w 31. minucie meczu, a pierwsze diagnozy nie napawały optymizmem.

Klub potwierdził w oficjalnym komunikacie, że badania wykazały uszkodzenie ścięgna Achillesa. Oznacza to, że piłkarz nie tylko nie wróci do gry w obecnym sezonie klubowym, ale także nie będzie mógł wystąpić na nadchodzących mistrzostwach świata.

„Po badaniach potwierdzono kontuzję ścięgna Achillesa. W związku z tym Hugo Ekitike nie zagra do końca sezonu i nie będzie mógł wziąć udziału w tegorocznych mistrzostwach świata” – przekazano w oficjalnym oświadczeniu klubu z Anfield Road.

Dla reprezentacji Francji to poważny cios, biorąc pod uwagę rosnącą rolę Ekitike w ofensywie zespołu. Sam zawodnik może mówić o ogromnym pechu, ponieważ uraz przytrafił się w kluczowym momencie sezonu.

Mundial w tym roku odbędzie się w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie oraz Meksyku. Turniej będzie pierwszym w historii rozgrywanym jednocześnie w trzech krajach.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości