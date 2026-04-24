Klopp zatęsknił za trenowaniem i jest gotowy przyjąć tę ofertę

Juergen Klopp przyznał, że zatęsknił za trenowaniem, gdy zobaczył nowoczesny obiekt treningowy Red Bulla. Według AS szkoleniowiec byłby gotowy przyjąć ofertę tylko jednego zespołu.

Klopp zatęsknił za byciem trenerem. Oferta z Niemiec go przekona

Podczas otwarcia nowego centrum treningowego New York Red Bulls za 112 milionów dolarów, Juergen Klopp nie krył uznania dla infrastruktury. Niemiec zażartował, że gdyby pogoda tego dnia była lepsza, mógłby poważnie rozważyć powrót na ławkę trenerską. Przyznał, że odkąd odszedł z Liverpoolu, nie brakowało mu niczego, dopóki nie wszedł do tak nowoczesnego budynku.

– To był moment, kiedy wszedłem i pomyślałem: „och, to jest coś, za czym mógłbym zatęsknić”. Gdyby pogoda była lepsza, może bym wrócił – stwierdził z uśmiechem były trener The Reds.

Obecny szef ds. sportu w Red Bullu pozostaje jednak wierny swojemu projektowi i ucina plotki o powrocie do piłki klubowej. Spekulacje łączące go z przejęciem Realu Madryt określił mianem „nonsensu”. Według hiszpańskich mediów, klub z Santiago Bernabeu również nie bierze pod uwagę kandydatury Niemca w kontekście ewentualnego zastępstwa dla Alvaro Arbeloi.

Mimo deklaracji o emeryturze, dziennik „AS” twierdzi, że Juergen Klopp byłby gotów wznowić karierę dla reprezentacji narodowej. Praca w roli selekcjonera kadry Niemiec od dawna jest wymieniana jako jego wielkie marzenie. Jeśli po Mistrzostwach Świata 2026 stanowisko to zostałoby zwolnione, doświadczony taktyk mógłby rozważyć przyjęcie oferty.

Obecnie selekcjonerem Niemców jest Julian Nagelsmann, którego kontrakt wygasa dopiero w 2028 roku. W mediach pojawiają się jednak informacje o możliwym przejściu młodego trenera do Manchesteru United. Taki scenariusz mógłby otworzyć Kloppowi drogę do objęcia najważniejszej posady w niemieckim futbolu.