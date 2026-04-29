Nottingham Forest – Aston Villa: typy, kursy, zapowiedź (30.04.2026)

21:15, 29. kwietnia 2026
Oskar Szatraj
Nottingham Forest - Aston Villa: typy i kursy na mecz 1/2 finału Ligi Europy UEFA. Sprawdź naszą zapowiedź tego spotkania.

Nottingham Forest – Aston Villa: typy bukmacherskie

W 1/2 finału Ligi Europy zobaczymy rywalizację drużyn, które zwykle grają ze sobą na poziomie Premier League. Tym razem Nottingham Forest i Aston Villa rozstrzygną między sobą kwestię awansu do finału drugiego najważniejszego europejskiego pucharu. W lepszej dyspozycji znajduje się zespół gospodarzy, który postara się o wypracowanie u siebie zaliczki przed rewanżem w Birmingham. Mój typ: obie drużyny strzelą.

*Kursy z 29.04.2026 Kursy mogą ulec zmianie – informacje mogą być nieco przedawnione.

Nottingham Forest – Aston Villa: ostatnie wyniki

W Premier League trwa zażarta rywalizacja o utrzymanie w lidze. Wśród drużyn zagrożonych spadkiem znajduje się Nottingham Forest, które zrobiło jednak wiele, aby zachować byt w angielskiej elicie. Vior Pereira i spółka wygrali aż trzy z pięciu ostatnich spotkań, nie przegrywając w tym okresie ani razu. Niedawno Nottingham Forest rozbiło Sunderland aż 5:0.

W analogicznym okresie znacznie słabiej zaprezentowała się Aston Villa, która wypadła nie tylko poza ligowe podium, ale i z czwórki najlepszych drużyn w Premier League. To między innymi efekt niedawnej porażki 0:1 z Fulham. Unai Emery i spółka są na pozycji dającej awans do Ligi Mistrzów tylko dzięki temu, że Anglia wystawi w rozgrywkach aż pięć zespołów.

Nottingham Forest – Aston Villa: historia

Kluby te grały zdążyły ze sobą zagrać w tym sezonie dwukrotnie. Pierwsza rywalizacja odbyła się w Birmingham, gdzie Aston Villa nie pozostawiła rywalowi złudzeń, pokonując go 3:1. Rewanż miał miejsce stosunkowo niedawno, bo 12 kwietnia. Nottingham Forest nie zdołało w pełni wykorzystać atutu własnego boiska, ponieważ padł remis 1:1.

Nottingham Forest – Aston Villa: kursy bukmacherskie

Bukmacherscy analitycy jako faworyta tej rywalizacji wskazują Nottingham Forest, czego dowodzi kurs około 2.50. Remis wyceniono współczynnikiem 3.05. Z kolei wygraną Aston Villi możesz zagrać po kursie 2.90.

Nottingham Forest – Aston Villa: kto wygra?

Nottingham Forest – Aston Villa: przewidywane składy

Nottingham Forest: Ortega; Aina, Milenkovic, Morato, Williams; Hutchinson, Sangare, Anderson, Gibbs-White; Wood, Jesus

Aston Villa: Martinez; Cash, Konsa, Mings, Maatsen; Bogarde, Tielemans; McGinn, Rogers, Buendia; Watkins

Nottingham Forest – Aston Villa: transmisja meczu

Mecz Nottingham Forest – Aston Villa odbędzie się w czwartek (30 kwietnia) o godzinie 21:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Polsat Sport Premium 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze polsatboxgo.pl.

