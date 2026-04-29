Jarosław Przybył ponownie otrzymał jedno z najważniejszych zadań w polskiej piłce. Doświadczony arbiter poprowadzi finał STS Pucharu Polski na PGE Narodowym w najbliższą sobotę.

fot. Piotr Front / Alamy Na zdjęciu: Jarosław Przybył z Kluczborka

Jarosław Przybył został wyznaczony do sędziowania finału STS Pucharu Polski, w którym Górnik Zabrze zmierzy się z Rakowem Częstochowa. Jak poinformowano za pośrednictwem oficjalnych kanałów Łączy nas piłka, 50-letni sędzia z Kluczborka po raz drugi w karierze poprowadzi decydujące spotkanie tych rozgrywek.

Mecz zaplanowano na sobotę, 2 maja o godzinie 16:00 na PGE Narodowym w Warszawie. Dla Przybyła będzie to powrót do wyjątkowego wydarzenia. Jego pierwszy finał krajowego pucharu miał miejsce 12 lat temu. Prowadził mecz na tej samej arenie, gdy Zawisza Bydgoszcz pokonał Zagłębie Lubin po rzutach karnych.

Interesujące jest, że w dorobku arbitra znajduje się również finał Pucharu Gruzji z 2021 roku. To czyni Przybyła jednym z bardziej doświadczonych sędziów w tego typu spotkaniach międzynarodowych i krajowych. W obecnym znany arbiter prowadził już 17 meczów PKO BP Ekstraklasy, cztery spotkania Betclic 1. Ligi oraz jedno w ramach 1/16 STS Pucharu Polski. Jego doświadczenie było jednym z kluczowych czynników przy wyborze obsady finału.

Pełna obsada

W pracy na Narodowym wspierać go będą doświadczeni asystenci. Sebastian Mucha, z 30-letnim stażem sędziowskim, oraz Marcin Lisowski, obecny w Ekstraklasie od 16 lat, tworzą bardzo doświadczony zespół liniowy. Rolę arbitra technicznego pełnić będzie Łukasz Kuźma, a rezerwowym asystentem został Maciej Kosarzecki.

System VAR obsługiwać będą Bartosz Frankowski i Damian Sylwestrzak, natomiast w gotowości w wozie VAR pozostaną Patryk Gryckiewicz i Tomasz Listkiewicz jako zabezpieczenie techniczne. Cała obsada finału została przygotowana przez Kolegium Sędziów PZPN.