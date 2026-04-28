Gwiazda MLS może zagrać dla Polski. Cezary Kulesza działa

Cezary Kulesza spotkał się z mamą Juliana Zakrzewskiego Halla. 18-letni napastnik, który jest czołowym strzelcem MLS, niedługo może zagrać dla reprezentacji Polski.

Julian Zakrzewski Hall robi furorę na amerykańskich boiskach. 18-letni napastnik należy do czołowych strzelców MLS, imponując wysoką formą w barwach New York Red Bulls. We wszystkich rozgrywkach trwającej kampanii rozegrał 12 meczów, zdobył 8 bramek i zaliczył 3 asysty. Co ważne, młody snajper posiada polsko-amerykańskie korzenie, dlatego w przyszłości może zdecydować się na grę w reprezentacji Polski. Jego rozwój od dawna jest uważnie śledzony przez działaczy naszej federacji.

PZPN pracuje już nad przekonaniem utalentowanego zawodnika, aby wybrał biało-czerwone barwy. Cezary Kulesza zamieścił w mediach społecznościowych wpis dotyczący tego tematu. – Spotkałem się w Nowym Jorku z mamą Juliana Zakrzewskiego Halla, panią Agnieszką. To imponujące, jak wspiera swojego syna w piłkarskiej drodze. Byliśmy tego samego zdania, że nazwisko Zakrzewski pięknie prezentuje się na biało-czerwonej koszulce – napisał prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Mimo że osiemnastolatek występował już w młodzieżowych kadrach USA od U-15 do U-17, nie zamyka mu to drogi do dorosłej reprezentacji Polski. Wychowanek New York Red Bulls ma ważny kontrakt z obecnym pracodawcą do 31 grudnia 2026 roku, ale amerykański klub posiada opcję przedłużenia umowy. Rosnące zainteresowanie europejskich potęg, w tym Bayernu Monachium, może jednak sprawić, że Hall wykona następny krok w karierze.