Mircea Lucescu to trener, który od dłuższego czasu zmaga się z kłopotami zdrowotnymi. Nowe wieści na temat Rumuna przekazało internetowe wydanie dziennika "AS".

Mircea Lucescu w szpitalu

Mircea Lucescu według najnowszych doniesień mediów nie reaguje na leczenie. Internetowe wydanie dziennika „AS” przekazało, że 80-latek został przeniesiony na oddział intensywnej terapii. Kilka dni temu rumuński trener doznał zawału serca i został przewieziony do szpitala w Bukareszt.

Lekarze twierdzą, że u pacjenta, który we wtorek przeszedł operację serca, w sobotę ponownie wystąpiły poważne zaburzenia rytmu serca, a jego stan pogorszył się w nocy, co doprowadziło do przeniesienia go na oddział intensywnej terapii.

Lucescu trafił do szpitala po tym, jak zasłabł podczas treningu reprezentacji Rumunii. Pod jego wodzą reprezentacja przegrała 0:1 z Turcją w barażach o Mistrzostwa Świata 2026, nie awansując do turnieju.

Urodzony w Bukareszcie trener prowadził reprezentację Rumunii jak na razie w 18 spotkaniach, notując bilans na poziomie 1,89 punktu na mecz. Wcześniej prowadził Dynamo Kijów, a także reprezentację Turcji czy takie kluby jak Zenit Sankt Petersburg i Szachtar Donieck.

Reprezentacja Rumunii natomiast już jesienią będzie rywalem reprezentacji Polska w Liga Narodów UEFA w dywizji B. Ekipa Lucescu będzie też rywalizować z Bośnia i Hercegowina czy Szwecja. Mecze z udziałem ekip z Rumunii i Polski odbędą się kolejno 2 października oraz 14 listopada.