Carlo Ancelotti zdecydował! Ważna decyzja przed mundialem

Carlo Ancelotti podpisał nowy kontrakt z reprezentacją Brazylii. 5-krotni mistrzowie świata przedłużyli umowę z włoskim trenerem do 2030 roku.

Carlo Ancelotti został selekcjonerem reprezentacji Brazylii w maju 2025 roku. Włoski szkoleniowiec przejął stery 5-krotnych mistrzów świata po udanym okresie pracy w Europie, w tym przede wszystkim w Realu Madryt, z którym sięgał m.in. po trzy triumfy w Lidze Mistrzów. Dla 66-latka jest to pierwsza w karierze samodzielna praca na poziomie reprezentacyjnym.

Przed Ancelottim od początku postawiono jasny cel – awans na mistrzostwa świata 2026. W turnieju, który odbędzie się w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku, Brazylia trafiła do grupy z Marokiem, Haiti i Szkocją. W czwartek brazylijska federacja oficjalnie ogłosiła przedłużenie współpracy z Włochem do 2030 roku.

Oznacza to, że Ancelotti poprowadzi reprezentację również podczas kolejnego mundialu, który zostanie rozegrany w Hiszpanii, Maroku i Portugalii. Sam szkoleniowiec nie ukrywa, że praca w Brazylii ma dla niego wyjątkowe znaczenie.

– Przyjechałem do Brazylii rok temu. Od pierwszej chwili zrozumiałem, co piłka nożna znaczy dla tego kraju. Przez rok pracowaliśmy nad tym, aby brazylijska reprezentacja wróciła na szczyt. Chcemy więcej zwycięstw, więcej czasu, więcej pracy. Z przyjemnością ogłaszamy, że będziemy razem przez kolejne cztery lata – powiedział Ancelotti.

— brasil (@CBF_Futebol) May 14, 2026

W swoim pierwszym roku pracy Ancelotti poprowadził reprezentację Brazylii w dziesięciu spotkaniach, odnosząc pięć zwycięstw, notując dwa remisy i ponosząc trzy porażki. Bilans bramkowy Canarinhos w tym czasie wynosi 18:8.