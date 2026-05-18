Barcelona pokonała Betis 3:1, jednak nie może być w pełni zadowolona z tego sukcesu. W przerwie doszło do wymuszonej zmiany jednej z gwiazd. Mundo Deportivo sugeruje kontuzję uniemożliwiającą występ na Mistrzostwach Świata 2026.

Barcelona i Hiszpania stracą kluczowego gracza?

Fermin Lopez nie wyszedł na druga połowę meczu Barcelona – Betis. Ofensywny pomocnik zgłosił problemy zdrowotne i Hansi Flick nie miał wyboru – niemiecki trener musiał dokonać zmiany. 23-latka zastąpił Alejandro Balde, boczny obrońca.

Gwiazda Dumy Katalonii doznała urazu urazu piątej kości śródstopia prawej stopy, o czym informuje Mundo Deportivo. Jeżeli doszło do złamania, Fermin Lopez nie będzie w stanie pomóc reprezentacji Hiszpanii na zbliżających się Mistrzostwach Świata 2026.

Jeszcze dzisiaj piłkarz ma poznać ostateczną diagnozę. Potencjalna operacja oznacza co najmniej dwa miesiące przerwy. Luis de la Fuente, selekcjoner La Furia Roja, już za tydzień ogłosi listę powołanych na mundial. Jeżeli zawodnik Barcelony uniknął poważnej kontuzji, powinien znaleźć się w tej grupie.