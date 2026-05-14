Francja ogłosiła kadrę na mundial. Deschamps skreślił gwiazdę Realu Madryt!

Didier Deschamps podał 26-osobową kadrę reprezentacji Francji na MŚ 2026
Reprezentacja Francji niebawem rozpocznie przygotowania do mistrzostw świata 2026, które odbędą się w USA, Kanadzie i Meksyku. W czwartek Didier Deschamps ogłosił 26-osobową kadrę na mundial, który będzie dla niego ostatnim wielkim turniejem w roli selekcjonera Trójkolorowych.
57-letni szkoleniowiec ponownie postawił na mieszankę doświadczenia oraz młodości. Celem Francuzów będzie trzeci z rzędu finał mistrzostw świata. W 2018 roku zdobyli złoto. Cztery lata później przegrali po rzutach karnych z Argentyną w Katarze.
Jedną z najbardziej komentowanych decyzji Deschampsa był wybór trzeciego bramkarza. Z powodu kontuzji uda poza kadrą znalazł się Lucas Chevalier z Paris Saint-Germain. W jego miejsce powołanie otrzymał 21-letni Robin Risser z RC Lens.
W ofensywie miejsce w składzie znalazł Jean-Philippe Mateta z Crystal Palace. Napastnik skorzystał na problemach zdrowotnych Hugo Ekitike. Piłkarz Liverpoolu doznał poważnej kontuzji ścięgna Achillesa i nie pojedzie na mundial.
Dużym zaskoczeniem jest również brak powołania dla Eduardo Camavingi z Realu Madryt. Przed rozpoczęciem mundialu Francuzi rozegrają jeszcze dwa mecze towarzyskie. 4 czerwca Les Bleus zmierzą się z Wybrzeżem Kości Słoniowej w Nantes, natomiast cztery dni później podejmą Irlandię Północną w Lille. Na MŚ 2026 reprezentacja Francji trafiła do grupy I, gdzie jej rywalami będą Senegal, Irak oraz Norwegia.
Kadra reprezentacji Francji:
- Bramkarze: Mike Maignan (Milan), Brice Samba (Rennes), Robin Risser (Lens)
- Obrońcy: Jules Kounde (Barcelona), Maxence Lacroix (Crystal Palace), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Monachium), L. Hernandez (PSG), T. Hernandez (Al-Hilal), Ibrahima Konate (Liverpool), Lucas Digne (Aston Villa), Malo Gusto (Chelsea)
- Pomocnicy: Manu Kone (Roma), Adrien Rabiot (Milan), N’Golo Kante (Fenerbahce), Aurelien Tchouameni (Real Madryt), Warren Zaire-Emery (PSG)
- Napastnicy: Ousmane Dembele (PSG), Desire Doue (PSG), Kylian Mbappe (Real Madryt), Michael Olise (Bayern Monachium), Marcus Thuram (Inter), Maghnes Akliouche (Monaco), Bradley Barcola (PSG), Rayan Cherki (Manchester City), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace)