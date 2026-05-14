Francja ogłosiła kadrę na mundial. Deschamps skreślił gwiazdę Realu Madryt!

21:17, 14. maja 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Goal.pl

Reprezentacja Francji podała 26-osobową kadrę na mistrzostwa świata. Didier Deschamps nie powołał na mundial Eduardo Camavingi z Realu Madryt.

Didier Deschamps
Obserwuj nas w
Abaca Press / Alamy Na zdjęciu: Didier Deschamps

Didier Deschamps podał 26-osobową kadrę reprezentacji Francji na MŚ 2026

Reprezentacja Francji niebawem rozpocznie przygotowania do mistrzostw świata 2026, które odbędą się w USA, Kanadzie i Meksyku. W czwartek Didier Deschamps ogłosił 26-osobową kadrę na mundial, który będzie dla niego ostatnim wielkim turniejem w roli selekcjonera Trójkolorowych.

57-letni szkoleniowiec ponownie postawił na mieszankę doświadczenia oraz młodości. Celem Francuzów będzie trzeci z rzędu finał mistrzostw świata. W 2018 roku zdobyli złoto. Cztery lata później przegrali po rzutach karnych z Argentyną w Katarze.

Jedną z najbardziej komentowanych decyzji Deschampsa był wybór trzeciego bramkarza. Z powodu kontuzji uda poza kadrą znalazł się Lucas Chevalier z Paris Saint-Germain. W jego miejsce powołanie otrzymał 21-letni Robin Risser z RC Lens.

W ofensywie miejsce w składzie znalazł Jean-Philippe Mateta z Crystal Palace. Napastnik skorzystał na problemach zdrowotnych Hugo Ekitike. Piłkarz Liverpoolu doznał poważnej kontuzji ścięgna Achillesa i nie pojedzie na mundial.

Dużym zaskoczeniem jest również brak powołania dla Eduardo Camavingi z Realu Madryt. Przed rozpoczęciem mundialu Francuzi rozegrają jeszcze dwa mecze towarzyskie. 4 czerwca Les Bleus zmierzą się z Wybrzeżem Kości Słoniowej w Nantes, natomiast cztery dni później podejmą Irlandię Północną w Lille. Na MŚ 2026 reprezentacja Francji trafiła do grupy I, gdzie jej rywalami będą Senegal, Irak oraz Norwegia.

Kadra reprezentacji Francji:

  • Bramkarze: Mike Maignan (Milan), Brice Samba (Rennes), Robin Risser (Lens)
  • Obrońcy: Jules Kounde (Barcelona), Maxence Lacroix (Crystal Palace), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Monachium), L. Hernandez (PSG), T. Hernandez (Al-Hilal), Ibrahima Konate (Liverpool), Lucas Digne (Aston Villa), Malo Gusto (Chelsea)
  • Pomocnicy: Manu Kone (Roma), Adrien Rabiot (Milan), N’Golo Kante (Fenerbahce), Aurelien Tchouameni (Real Madryt), Warren Zaire-Emery (PSG)
  • Napastnicy: Ousmane Dembele (PSG), Desire Doue (PSG), Kylian Mbappe (Real Madryt), Michael Olise (Bayern Monachium), Marcus Thuram (Inter), Maghnes Akliouche (Monaco), Bradley Barcola (PSG), Rayan Cherki (Manchester City), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace)

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości