Francja ogłosiła kadrę na mundial. Deschamps skreślił gwiazdę Realu Madryt!

Reprezentacja Francji podała 26-osobową kadrę na mistrzostwa świata. Didier Deschamps nie powołał na mundial Eduardo Camavingi z Realu Madryt.

Reprezentacja Francji niebawem rozpocznie przygotowania do mistrzostw świata 2026, które odbędą się w USA, Kanadzie i Meksyku. W czwartek Didier Deschamps ogłosił 26-osobową kadrę na mundial, który będzie dla niego ostatnim wielkim turniejem w roli selekcjonera Trójkolorowych.

57-letni szkoleniowiec ponownie postawił na mieszankę doświadczenia oraz młodości. Celem Francuzów będzie trzeci z rzędu finał mistrzostw świata. W 2018 roku zdobyli złoto. Cztery lata później przegrali po rzutach karnych z Argentyną w Katarze.

Jedną z najbardziej komentowanych decyzji Deschampsa był wybór trzeciego bramkarza. Z powodu kontuzji uda poza kadrą znalazł się Lucas Chevalier z Paris Saint-Germain. W jego miejsce powołanie otrzymał 21-letni Robin Risser z RC Lens.

W ofensywie miejsce w składzie znalazł Jean-Philippe Mateta z Crystal Palace. Napastnik skorzystał na problemach zdrowotnych Hugo Ekitike. Piłkarz Liverpoolu doznał poważnej kontuzji ścięgna Achillesa i nie pojedzie na mundial.

Dużym zaskoczeniem jest również brak powołania dla Eduardo Camavingi z Realu Madryt. Przed rozpoczęciem mundialu Francuzi rozegrają jeszcze dwa mecze towarzyskie. 4 czerwca Les Bleus zmierzą się z Wybrzeżem Kości Słoniowej w Nantes, natomiast cztery dni później podejmą Irlandię Północną w Lille. Na MŚ 2026 reprezentacja Francji trafiła do grupy I, gdzie jej rywalami będą Senegal, Irak oraz Norwegia.

