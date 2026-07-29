Arsenal ma plan B. Cztery gwiazdy, gdyby transfer Viniciusa nie wypalił

Arsenal nie zamierza uzależniać letnich planów od transferu Viniciusa Juniora. Londyńczycy przygotowali już listę alternatywnych kandydatów, którzy mogą wzmocnić lewe skrzydło zespołu Mikela Artety.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Nusa najwyżej na liście życzeń Asenalu

Arsenal wciąż marzy o sprowadzeniu Viniciusa Juniora, ale zdaje sobie sprawę, że Real Madryt nie chce rozstawać się ze swoją gwiazdą. Dlatego klub rozpoczął prace nad alternatywnymi rozwiązaniami. Według informacji „CaughtOffside” na liście kandydatów znaleźli się Antonio Nusa, Christian Pulisic, Ibrahim Mbaye oraz Brahim Diaz.

Najwyżej oceniany jest Antonio Nusa z RB Lipsk. Arsenal zamierza w najbliższym czasie poznać oczekiwania niemieckiego klubu, zanim podejmie decyzję o złożeniu oficjalnej oferty. Jak informował wcześniej „The Sun”, RB Lipsk wycenia reprezentanta Norwegii na około 51 milionów funtów.

W gronie kandydatów pozostaje również Christian Pulisic. Amerykanin odbudował swoją pozycję w Milanie i dzięki doświadczeniu zdobytemu w Premier League byłby gotowym wzmocnieniem zespołu. Arsenal rozważa także pozyskanie Ibrahima Mbaye z Paris Saint-Germain. 18-latek jest postrzegany jako inwestycja na przyszłość, a jego nazwisko wcześniej łączono z londyńskim klubem także w doniesieniach „SportsBoom”.

Czwartą opcją jest Brahim Diaz, który może występować na kilku pozycjach w ofensywie. Arsenal chce zachować elastyczność na rynku transferowym i nie zamierza czekać do końca okna na rozstrzygnięcie sprawy Viniciusa. Dlatego równolegle analizuje inne możliwości, aby jeszcze tego lata wzmocnić siłę ataku zespołu Mikela Artety.