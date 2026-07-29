Harry Kane otrzyma ofertę kontraktu. To ma być poważna propozycja

09:50, 29. lipca 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Fabrizio Romano

Harry Kane w sierpniu ma otrzymać od Bayernu Monachium ofertę nowego kontraktu, który ma być lepszy od poprzedniego. Dla Die Roten to obecnie priorytet, o czym poinformował Fabrizio Romano.

Harry Kane
Obserwuj nas w
diebilderwelt / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Kane otrzyma propozycję pozostania w Monachium

Bayern Monachium ma za sobą bardzo udany sezon. Właściwie trzeba powiedzieć, że piłkarze z Bundesligi znów zachwycili w Europie, gdyż ich styl gry, ofensywny futbol i liczba zdobywanych bramek szokowała kibiców. Wszyscy liczą na to, że uda się to powtórzyć także w nadchodzącej kampanii. Podstawą rzecz jasna jest zatrzymanie najważniejszych graczy.

Jednym z nich jest Harry Kane. Anglik świetnie spisał się także na ostatnim mundialu, a przez fakt, że jego obecny kontrakt wygasa wraz z końcem czerwca 2027 roku, pojawia się wiele informacji łączących go ze zmianą pracodawcy. Według informacji, które przekazał Fabrizio Romano, Kane w sierpniu ma jednak otrzymać od Bayernu Monachium ofertę nowego kontraktu, który ma być lepszy od poprzedniego. Dla władz klubu zatrzymanie napastnika to obecnie priorytet.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości

Harry Kane w minionym sezonie rozegrał w sumie 51 spotkań i zdobył w nich 61 goli oraz zanotował siedem asyst. Łącznie dla zespołu Bayernu Monachium ma 147 występów i 146 trafień. Serwis „Transfermarkt” wycenia 33-letniego gwiazdora na 60 milionów euro.

Zobacz także: Arsenal ma plan B. Cztery gwiazdy, gdyby transfer Viniciusa nie wypalił