Harry Kane otrzyma ofertę kontraktu. To ma być poważna propozycja

Harry Kane w sierpniu ma otrzymać od Bayernu Monachium ofertę nowego kontraktu, który ma być lepszy od poprzedniego. Dla Die Roten to obecnie priorytet, o czym poinformował Fabrizio Romano.

diebilderwelt / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Kane otrzyma propozycję pozostania w Monachium

Bayern Monachium ma za sobą bardzo udany sezon. Właściwie trzeba powiedzieć, że piłkarze z Bundesligi znów zachwycili w Europie, gdyż ich styl gry, ofensywny futbol i liczba zdobywanych bramek szokowała kibiców. Wszyscy liczą na to, że uda się to powtórzyć także w nadchodzącej kampanii. Podstawą rzecz jasna jest zatrzymanie najważniejszych graczy.

Jednym z nich jest Harry Kane. Anglik świetnie spisał się także na ostatnim mundialu, a przez fakt, że jego obecny kontrakt wygasa wraz z końcem czerwca 2027 roku, pojawia się wiele informacji łączących go ze zmianą pracodawcy. Według informacji, które przekazał Fabrizio Romano, Kane w sierpniu ma jednak otrzymać od Bayernu Monachium ofertę nowego kontraktu, który ma być lepszy od poprzedniego. Dla władz klubu zatrzymanie napastnika to obecnie priorytet.

Harry Kane w minionym sezonie rozegrał w sumie 51 spotkań i zdobył w nich 61 goli oraz zanotował siedem asyst. Łącznie dla zespołu Bayernu Monachium ma 147 występów i 146 trafień. Serwis „Transfermarkt” wycenia 33-letniego gwiazdora na 60 milionów euro.

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