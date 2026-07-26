Pirlo w centrum burzy. Grozi mu proces i zablokowanie nominacji

16:12, 26. lipca 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Football Italia

Andrea Pirlo jest o krok od objęcia reprezentacji Włoch, ale wokół jego kandydatury wybuchła poważna afera. Wszystko przez współpracę z rosyjską firmą bukmacherską, która może mieć dla niego poważne konsekwencje.

Andrea Pirlo
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Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Andrea Pirlo

Codacons zapowiada walkę z kandydaturą Pirlo

Andrea Pirlo jeszcze niedawno był głównym kandydatem do objęcia reprezentacji Włoch. Teraz jego nominacja stanęła pod dużym znakiem zapytania. Wszystko przez współpracę z firmą Fonbet. Były piłkarz pełni rolę ambasadora bukmachera, którego właściciele pochodzą z Rosji. Ta sprawa wywołała ogromne poruszenie we Włoszech.

Najostrzej zareagowała organizacja Codacons, która zajmuje się ochroną praw konsumentów. Jej przedstawiciele zapowiedzieli złożenie oficjalnego wniosku do włoskiego urzędu ds. komunikacji. Chcą, aby wszczęto postępowanie wobec Pirlo w związku z możliwym naruszeniem przepisów dotyczących reklamy hazardu.

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To jednak nie koniec. Codacons zapowiedział także, że jeśli włoska federacja piłkarska zdecyduje się powierzyć Pirlo stanowisko selekcjonera, sprawa natychmiast trafi do sądu administracyjnego w Lacjum. Organizacja chce w ten sposób doprowadzić do zablokowania nominacji byłego reprezentanta Włoch.

Według Codacons działalność Pirlo jako ambasadora firmy bukmacherskiej może naruszać przepisy zakazujące reklamowania hazardu z wygranymi pieniężnymi. Dodatkowe kontrowersje budzi fakt, że chodzi o rosyjską firmę objętą we Włoszech określonymi sankcjami. Jeśli zarzuty zostaną potwierdzone, były pomocnik może zostać ukarany grzywną wynoszącą 20 procent wartości swojego kontraktu sponsorskiego.

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