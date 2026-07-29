Legia chce się go pozbyć. Dogadał się z nowym klubem

Petar Stojanović jest na wylocie z Legii Warszawa, która chce się go pozbyć. Prawy obrońca wypracował już porozumienie z NK Maribor ws. podpisania kontraktu. Informacje w tej sprawie przekazał serwis "ekipa.svet24.si".

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Legii Warszawa

Petar Stojanović bliżej odejścia z Legii

Legia Warszawa wciąż musi mierzyć się ze sporymi konsekwencjami poprzedniego sezonu. Chodzi m.in. o sytuację finansową i kłopoty z budową kadry. Do tej pory klub co prawda potwierdził kilka letnich transferów, ale wielu podkreśla, że nadal brakuje zespołowi Marka Papszuna odpowiedniej jakości. Być może jeszcze w drugiej części okresu transferowego uda się kogoś pozyskać.

Aktualnie jednak znacznie bliżej jest do odejścia jednego z zawodników. Według informacji, które przekazał serwis „ekipa.svet24.si”, porozumienie ws. podpisania nowego kontraktu z NK Maribor wypracował Petar Stojanović. Prawy obrońca od dłuższego czasu jest na wylocie z Legii, która chce się go pozbyć. Jak przekazano, teraz trzeba tylko rozwiązać dotychczasową umowę.

Petar Stojanović przy Łazienkowskiej rozegrał w sumie 26 spotkań, w których zdobył jednego gola oraz zanotował jedną asystę. 30-letni Słoweniec to doświadczony gracz, który zapowiadał się zdecydowanie lepiej. Na koncie ma ponad 60 gier w Serie A oraz 120 w lidze słoweńskiej. Serwis „Transfermarkt” wycenia 72-krotnego reprezentanta kraju na 350 tysięcy euro.

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