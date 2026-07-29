Juventus rozważa głośny transfer. Gwiazdor powiedział „tak”

09:24, 29. lipca 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Calciomercato

Theo Hernandez może wrócić do europejskiej piłki. Francuz został zaoferowany Juventusowi, a jego dobre relacje z Frederikiem Massarą mogą odegrać ważną rolę w ewentualnych negocjacjach.

Luciano Spalletti
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Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Wysoka pensja Hernandeza największą przeszkodą

Theo Hernandez znalazł się na radarze Juventusu. Jak informuje „Tuttosport”, lewy obrońca Al-Hilal został zaoferowany zarówno Turyńczykom, jak i Napoli. Atutem Juventusu są bardzo dobre relacje piłkarza z Frederikiem Massarą. Obaj współpracowali w Milanie i wspólnie świętowali zdobycie mistrzostwa Włoch w 2022 roku.

Największym problemem pozostają jednak warunki finansowe. Francuz jest związany z Al-Hilal kontraktem do czerwca 2028 roku i zarabia około 20 milionów euro netto za sezon. To znacznie więcej niż obowiązujący w Juventusie limit wynagrodzeń, który wynosi obecnie 7 milionów euro rocznie.

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Według włoskiego dziennika możliwe jest również wypożyczenie zawodnika. Agent piłkarza Manuel Garcia Quilon zamierza przedstawić jego kandydaturę także innym czołowym klubom w Europie. Z tego powodu Juventus nie jest jedynym zespołem, który może włączyć się do walki o podpis reprezentanta Francji.

Ewentualne przyjście Theo Hernandeza mogłoby wpłynąć na przyszłość Andrei Cambiaso. W Turynie nie wykluczają sprzedaży reprezentanta Włoch, choć sam piłkarz uspokaja kibiców. – Zostanę tutaj? Powiedziałbym, że tak, myślę, że tak. Każdego dnia słyszę, że mam odejść do Manchesteru City, Barcelony albo Realu Madryt. Przyzwyczailiśmy się do tego. To część futbolu – powiedział Cambiaso.