Juventus rozważa głośny transfer. Gwiazdor powiedział „tak”

Theo Hernandez może wrócić do europejskiej piłki. Francuz został zaoferowany Juventusowi, a jego dobre relacje z Frederikiem Massarą mogą odegrać ważną rolę w ewentualnych negocjacjach.

Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Wysoka pensja Hernandeza największą przeszkodą

Theo Hernandez znalazł się na radarze Juventusu. Jak informuje „Tuttosport”, lewy obrońca Al-Hilal został zaoferowany zarówno Turyńczykom, jak i Napoli. Atutem Juventusu są bardzo dobre relacje piłkarza z Frederikiem Massarą. Obaj współpracowali w Milanie i wspólnie świętowali zdobycie mistrzostwa Włoch w 2022 roku.

Największym problemem pozostają jednak warunki finansowe. Francuz jest związany z Al-Hilal kontraktem do czerwca 2028 roku i zarabia około 20 milionów euro netto za sezon. To znacznie więcej niż obowiązujący w Juventusie limit wynagrodzeń, który wynosi obecnie 7 milionów euro rocznie.

Według włoskiego dziennika możliwe jest również wypożyczenie zawodnika. Agent piłkarza Manuel Garcia Quilon zamierza przedstawić jego kandydaturę także innym czołowym klubom w Europie. Z tego powodu Juventus nie jest jedynym zespołem, który może włączyć się do walki o podpis reprezentanta Francji.

Ewentualne przyjście Theo Hernandeza mogłoby wpłynąć na przyszłość Andrei Cambiaso. W Turynie nie wykluczają sprzedaży reprezentanta Włoch, choć sam piłkarz uspokaja kibiców. – Zostanę tutaj? Powiedziałbym, że tak, myślę, że tak. Każdego dnia słyszę, że mam odejść do Manchesteru City, Barcelony albo Realu Madryt. Przyzwyczailiśmy się do tego. To część futbolu – powiedział Cambiaso.