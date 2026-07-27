Pirlo przerywa milczenie. Wydał oświadczenie po głośnej aferze

Andrea Pirlo po raz pierwszy odniósł się do kontrowersji, które praktycznie przekreśliły jego szanse na objęcie reprezentacji Włoch. Były mistrz świata opublikował obszerne oświadczenie, w którym broni swojego stanowiska.

Brazil Photo Press / Alamy Na zdjęciu: Andrea Pirlo

Pirlo odpowiada na zarzuty

Andrea Pirlo jeszcze niedawno był faworytem do objęcia stanowiska selekcjonera reprezentacji Włoch. Jego kandydatura znalazła się jednak w ogniu krytyki po ujawnieniu współpracy z rosyjską firmą bukmacherską Fonbet oraz udziału w wydarzeniu zorganizowanym w Moskwie. W efekcie szanse byłego pomocnika na pracę z kadrą znacząco zmalały.

Po kilku dniach milczenia Pirlo opublikował oświadczenie w mediach społecznościowych. Wyjaśnił, że celowo nie zabierał głosu wcześniej. – Przez ostatnie dni z wielkim smutkiem obserwowałem debatę, która rozwinęła się wokół mojego nazwiska i możliwości objęcia reprezentacji Włoch. Z szacunku dla instytucji, federacji i wszystkich zaangażowanych osób postanowiłem zachować milczenie – napisał.

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Były reprezentant Włoch podkreślił, że współpraca z firmą bukmacherską rozpoczęła się podczas jego pracy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i miała wyłącznie charakter komercyjny. – Przypisywanie tej współpracy znaczenia politycznego oznacza przypisywanie mi poglądów, których nigdy nie wyrażałem i których nie podzielam – zaznaczył.

Na zakończenie Pirlo podziękował Paolo Maldiniemu i Leonardo za wsparcie podczas całego procesu. – Chcę podziękować Maldiniemu i Leonardo za szacunek i zaufanie, jakie mi okazali. Miłość do Włoch nie zależy od wykonywanej pracy. Jest częścią mojej historii i mojej tożsamości – podsumował. Choć były piłkarz nie wycofał oficjalnie swojej kandydatury, wszystko wskazuje na to, że po ostatnich wydarzeniach objęcie reprezentacji Włoch jest już mało realnym scenariuszem.