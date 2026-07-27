Pirlo przerywa milczenie. Wydał oświadczenie po głośnej aferze

09:09, 27. lipca 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Football Italia

Andrea Pirlo po raz pierwszy odniósł się do kontrowersji, które praktycznie przekreśliły jego szanse na objęcie reprezentacji Włoch. Były mistrz świata opublikował obszerne oświadczenie, w którym broni swojego stanowiska.

Andrea Pirlo
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Brazil Photo Press / Alamy Na zdjęciu: Andrea Pirlo

Pirlo odpowiada na zarzuty

Andrea Pirlo jeszcze niedawno był faworytem do objęcia stanowiska selekcjonera reprezentacji Włoch. Jego kandydatura znalazła się jednak w ogniu krytyki po ujawnieniu współpracy z rosyjską firmą bukmacherską Fonbet oraz udziału w wydarzeniu zorganizowanym w Moskwie. W efekcie szanse byłego pomocnika na pracę z kadrą znacząco zmalały.

Po kilku dniach milczenia Pirlo opublikował oświadczenie w mediach społecznościowych. Wyjaśnił, że celowo nie zabierał głosu wcześniej. – Przez ostatnie dni z wielkim smutkiem obserwowałem debatę, która rozwinęła się wokół mojego nazwiska i możliwości objęcia reprezentacji Włoch. Z szacunku dla instytucji, federacji i wszystkich zaangażowanych osób postanowiłem zachować milczenie – napisał.

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Były reprezentant Włoch podkreślił, że współpraca z firmą bukmacherską rozpoczęła się podczas jego pracy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i miała wyłącznie charakter komercyjny. – Przypisywanie tej współpracy znaczenia politycznego oznacza przypisywanie mi poglądów, których nigdy nie wyrażałem i których nie podzielam – zaznaczył.

Na zakończenie Pirlo podziękował Paolo Maldiniemu i Leonardo za wsparcie podczas całego procesu. – Chcę podziękować Maldiniemu i Leonardo za szacunek i zaufanie, jakie mi okazali. Miłość do Włoch nie zależy od wykonywanej pracy. Jest częścią mojej historii i mojej tożsamości – podsumował. Choć były piłkarz nie wycofał oficjalnie swojej kandydatury, wszystko wskazuje na to, że po ostatnich wydarzeniach objęcie reprezentacji Włoch jest już mało realnym scenariuszem.

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