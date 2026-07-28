Zidane stawia na Mbappe. Kluczowa decyzja dla kadry Francji

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Zinedine Zidane

Mbappe pozostanie kapitanem reprezentacji Francji

Reprezentacja Francji była faworytem do zdobycia mistrzostwa świata, ale ostatecznie zajęła dopiero czwarte miejsce. To spore rozczarowanie, biorąc pod uwagę zachwyty nad jej ofensywną grą we wcześniejszych fazach turnieju. W półfinale lepsza okazała się Hiszpania, która wręcz całkowicie wyłączyła z gry największe gwiazdy Trójkolorowych. Mecz o trzecie miejsce był natomiast szalony pod względem goli i sytuacji strzeleckich, ale to Anglicy finalnie cieszyli się z wygranej.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, z posady selekcjonera ustąpi teraz Didier Deschamps, a zastąpić ma go Zinedine Zidane. Były szkoleniowiec Realu Madryt szykował się do tej pory od wielu miesięcy. Gdy w 2021 roku opuszczał Santiago Bernabeu, jego naturalnym krokiem wydawało się właśnie objęcie francuskiej kadry, ale Deschamps dostał jeszcze szansę poprowadzenia drużyny na tegorocznym mundialu. Niebawem dojdzie do wyczekiwanej zmiany.

Choć nie zostało to jeszcze oficjalnie potwierdzone, nie ma wątpliwości, że Zidane przejmie Trójkolorowych. Media ujawniają coraz więcej szczegółów dotyczących współpracy, a „Le Parisien” przedstawia pierwsze decyzje nowego selekcjonera. Wygląda na to, że rewolucji nie będzie – kapitańską opaskę zatrzyma Kylian Mbappe, który dalej ma liderować całej drużynie. Zidane uważa, że wiele wyborów Deschampsa było właściwych, a on zamierza tylko usprawnić to, co nie funkcjonowało właściwie, unikając w ten sposób kompletnej przebudowy dotychczasowej koncepcji.