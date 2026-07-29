Flick postawił sprawę jasno. FC Barcelona nie zamierza czekać

FC Barcelona nie rezygnuje z planów wzmocnienia ofensywy. Hansi Flick wskazał priorytet transferowy, a w klubie trwają intensywne działania w tej sprawie, podał Sport.es.

fot. Rene Nijhuis / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

FC Barcelona ma plan B, ale marzy o jednym. Flick czeka na ruch władz

FC Barcelona wciąż pracuje nad kolejnym transferem przed startem sezonu La Liga. Jak informuje Sport.es, szkoleniowiec hiszpańskiej ekipy Hansi Flick oczekuje pozyskania środkowego napastnika, a władze klubu starają się zrealizować jego oczekiwania. Na liście życzeń znajdują się dwa nazwiska. Chociaż jedno wyraźnie wysuwa się na prowadzenie.

Najbardziej pożądanym kandydatem pozostaje Julian Alvarez z Atletico Madryt. Argentyńczyk ma być numerem jeden dla sztabu szkoleniowego, jednak jego sprowadzenie nie będzie łatwe. Napastnik związany jest kontraktem z madryckim klubem do 2030 roku, a według jego wartość rynkowa wynosi aż 120 milionów euro.

Źródło podaje zatem, że Barcelona przygotowała również plan awaryjny. Jeśli rozmowy dotyczące Juliana Alvareza nie zakończą się sukcesem, kataloński klub ma skierować uwagę na Eliego Crupiego. Francuz, występujący w Bournemouth, jest postrzegany jako jeden z najbardziej perspektywicznych napastników młodego pokolenia. W poprzednim sezonie zdobył 13 bramek w 35 spotkaniach, a jego kontrakt również obowiązuje do 2030 roku.

Julian Alvarez ma za sobą bardzo udany sezon zarówno na poziomie klubowym, jak i reprezentacyjnym. W barwach Atletico rozegrał 49 meczów, zdobył 20 bramek i zanotował dziewięć asyst, a podczas mistrzostw świata wystąpił we wszystkich spotkaniach swojej reprezentacji. Teraz pozostaje pytanie, czy Barcelona zdoła przekuć ambicje Flicka w jeden z największych transferów tego lata.