Lionel Messi ogłosił oficjalnie zakończenie kariery w reprezentacji Argentyny. Jak wynika z wpisu na profilu zawodnika na Instagramie, podjął decyzję po długim namyśle.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Lionel Messi

Nadszedł ten moment. Lionel Messi pożegnał się z reprezentacją

Lionel Messi powiedział „DOŚĆ”. Argentyńska legenda poinformowała o zakończeniu reprezentacyjnej kariery, zamykając jeden z najbardziej niezwykłych rozdziałów w historii światowego futbolu. Swoją decyzję przekazał za pośrednictwem profilu zawodnika na Instagramie.

„To była decyzja, która bolała i nadal boli, ale rozumiem, że to właściwy moment” – napisał Messi. 39-letni gwiazdor podkreślił, że przez lata zawsze dawał z siebie wszystko dla reprezentacji Argentyny i nie ma poczucia, że cokolwiek pozostało mu do udowodnienia.

Messi odchodzi z kadry jako jej absolutna legenda. Z reprezentacją zdobył mistrzostwo świata, dwa razy sięgnął po Copa America, a także triumfował w Finalissimie. Przez lata był nie tylko liderem zespołu, ale również jego najważniejszą postacią.

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„Nie zostało wiele czasu, a różne rozdziały dobiegają końca. To jeden z tych, które bardzo mnie bolą” – przyznał Argentyńczyk. Jednocześnie zaznaczył, że w kadrze pojawiło się pokolenie młodych zawodników, którzy zasługują na swoją szansę.

Szczególnie wymowny jest fakt, że Messi swoją decyzję miał podjąć już dwa dni po finale, czyli 21 lipca. Późniejsze wydarzenia tylko utwierdziły go w przekonaniu, że nadszedł właściwy moment na pożegnanie z reprezentacją.

„Odchodzę ze spokojem i dumą” – przekazał zawodnik, dziękując rodzinie, trenerom, kolegom z drużyny oraz kibicom za ponad 20 lat wspólnej historii.

To jednak nie oznacza końca kariery Messiego. Legendarny Argentyńczyk będzie nadal występował na poziomie klubowym w barwach Interu Miami. Z reprezentacją żegna się natomiast jako jeden z jej największych bohaterów i symbol złotej ery argentyńskiej piłki.