Real Madryt zamknął temat. Zapadła kluczowa decyzja

Real Madryt nie planuje kolejnych transferów tego lata. Jose Felix Diaz przekazał, że klub zamknął kadrę przed wtorkowym oficjalnym zamknięciem okna transferowego.

fot. Nacho Hernandez / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Real Madryt zamyka okno transferowe. Klub zdecydował w sprawie transferów

Real Madryt nie zamierza już wykonywać żadnych ruchów na rynku przed zamknięciem letniego okna transferowego 1 września. Jose Felix Diaz informuje, że mimo wcześniejszych planów władze klubu zdecydowały się zakończyć aktywność transferową.

Madrytczycy rozważali jeszcze wzmocnienie środka pola oraz sprowadzenie lewonożnego środkowego obrońcy. Wśród zawodników, którzy znajdowali się w kręgu zainteresowań, wymieniano między innymi Rodriego oraz Alessandro Bastoniego. Ostatecznie żaden z nich nie trafi jednak tego lata na Estadio Santiago Bernabeu. Reprezentant Hiszpanii finalnie zdecydował się na ruch do FC Barcelony.

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Real przeprowadził natomiast tego lata już kilka znaczących operacji. Klub sięgnął między innymi po Marca Cucurellę, Ibrahimę Konate, Bernardo Silvę, Denzela Dumfriesa oraz Yana Diomande. Ten ostatni został rekordowym transferem zespołu, a wartość całego pakietu może sięgnąć nawet 140 milionów euro.

Do stolicy Hiszpanii trafił również Sergio Martinez z Racingu Santander. Początkowo zakładano, że 19-latek będzie rozwijał się w Castilli, jednak jego sytuacja może wyglądać inaczej.

Ostatnie godziny okna mogą natomiast przynieść ruchy w drugą stronę. Zainteresowanie Eduardo Camavingą wykazują kluby Premier League, ale Francuz nie naciska na odejście. Raul Asencio również znalazł się na rynku, lecz nie zamierza opuszczać Hiszpanii.