Transferowy alarm w Wiśle Kraków! Wokół Sancheza robi się gorąco

15:28, 31. sierpnia 2026 17:38, 31. sierpnia 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Piotr Koźmiński (X)

Wisła Kraków może wkrótce stanąć przed ważną decyzją w sprawie swojej gwiazdy. Piotr Koźmiński na platformie X przekazał, że Jordi Sanchez wzbudza coraz większe zainteresowanie.

Jordi Sanchez
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fot. Kazimierz Koper / Alamy Na zdjęciu: Jordi Sanchez

Wisła Kraków może stracić swoją gwiazdę. Klauzula zmienia wszystko

Wisła Kraków ma w tym sezonie jednego z najskuteczniejszych i najważniejszych zawodników w osobie Jordiego Sancheza. Hiszpan ma już na swoim koncie sześć trafień w rozgrywkach PKO BP Ekstraklasy, a w miniony weekend po raz kolejny pokazał, jak duże ma znaczenie dla zespołu. Napastnik poprowadził Białą Gwiazdę do wygranej w derbach z Wieczystą Kraków (2:0).

Dobra forma zawodnika nie pozostaje jednak niezauważona. Piotr Koźmiński na platformie X poinformował, że wokół Sancheza zaczyna robić się coraz głośniej. Według jego informacji zainteresowanie piłkarzem wykazują kluby z Azji, Turcji, a także Polski.

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Na ten moment transfer nie jest jednak scenariuszem, który wydaje się szczególnie prawdopodobny. Hiszpan bardzo dobrze czuje się w szeregach Białęj Gwiazdy i docenia fakt, że klub dał mu szansę na powrót do polskiej piłki. To właśnie dlatego sam zawodnik ma preferować pozostanie w Wiśle.

Sytuację mogłaby zmienić tylko propozycja, obok której trudno byłoby przejść obojętnie. Znany polski insider zaznaczył również, że Jordi Sanchez ma w swoim kontrakcie klauzulę odejścia. Niewykluczone zatem, że jeśli zainteresowanie przerodzi się w konkretne działania, klub z Krakowa będzie musiał zmierzyć się z ważnym tematem jeszcze przed końcem sezonu.

Tymczasem we wtorek Wisłą rozegra kolejne spotkanie w tej kampanii. Krakowianie zmierzą się na wyjeździe z Odrą Opole w ramach STS Pucharu Polski.

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