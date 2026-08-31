Manchester City złożył formalną ofertę za Cody’ego Gakpo, informuje Ben Jacobs na platformie X. Liverpool może jednak postawić twarde warunki przy odejściu gwiazdy.

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Manchester City nie czekał. Wielki ruch po gwiazdę Liverpoolu

Manchester City wykonał konkretny ruch w kierunku Cody’ego Gakpo. Jak przekazał Ben Jacobs na platformie X, The Citizens przedstawili Liverpoolowi formalną ofertę za holenderskiego napastnika. Rozmowy między klubami już trwają, a do zamknięcia okna transferowego pozostało bardzo niewiele czasu.

Sam fakt złożenia propozycji nie oznacza jednak, że transfer jest bliski finalizacji. Liverpool nie zamierza bowiem pozbywać się jednego ze swoich ważnych zawodników ofensywnych za wszelką cenę. Kluczowe będzie to, czy władze The Reds uznają, że po odejściu Gakpo ich możliwości w ataku pozostaną wystarczające.

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Finanse nie powinny być problemem. Manchester City jest gotowy spełnić oczekiwania Liverpoolu, dlatego większym wyzwaniem może okazać się przekonanie ekipy z Anfield do samego transferu. The Reds chcą uniknąć sytuacji, w której w ostatnich godzinach okna transferowego zostaną bez odpowiedniego zmiennika.

Manchester City have already made a formal bid for Cody Gakpo.



Finances of a proposed deal are not expected to be an issue.



Yet as with Andy Robertson’s failed move to Spurs in January, #LFC will not sanction an exit if they feel it leaves them too thin. If Gakpo leaves,… pic.twitter.com/TtIjSGKyLU — Ben Jacobs (@JacobsBen) August 31, 2026

Liverpool zdążył już tego lata wzmocnić ofensywę Bradleyem Barcolą, który ma dać zespołowi dodatkowe możliwości na skrzydłach. To jednak nie oznacza zakończenia aktywności klubu na rynku. Jeśli Gakpo rzeczywiście miałby ruszyć w przeciwnym kierunku, Liverpool może jeszcze poszukać kolejnego zawodnika.

Man City nie jest natomiast jedynym klubem, który zwrócił uwagę na 27-latka. Wcześniej zainteresowanie Gakpo wykazywał również Tottenham. Sprawa może nabrać tempa w decydujących godzinach okna transferowego.