Manchester City ruszył po gwiazdę Liverpoolu. Padła konkretna oferta

17:36, 31. sierpnia 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Ben Jacobs (X)

Manchester City złożył formalną ofertę za Cody’ego Gakpo, informuje Ben Jacobs na platformie X. Liverpool może jednak postawić twarde warunki przy odejściu gwiazdy.

Enzo Maresca
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fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Manchester City nie czekał. Wielki ruch po gwiazdę Liverpoolu

Manchester City wykonał konkretny ruch w kierunku Cody’ego Gakpo. Jak przekazał Ben Jacobs na platformie X, The Citizens przedstawili Liverpoolowi formalną ofertę za holenderskiego napastnika. Rozmowy między klubami już trwają, a do zamknięcia okna transferowego pozostało bardzo niewiele czasu.

Sam fakt złożenia propozycji nie oznacza jednak, że transfer jest bliski finalizacji. Liverpool nie zamierza bowiem pozbywać się jednego ze swoich ważnych zawodników ofensywnych za wszelką cenę. Kluczowe będzie to, czy władze The Reds uznają, że po odejściu Gakpo ich możliwości w ataku pozostaną wystarczające.

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Finanse nie powinny być problemem. Manchester City jest gotowy spełnić oczekiwania Liverpoolu, dlatego większym wyzwaniem może okazać się przekonanie ekipy z Anfield do samego transferu. The Reds chcą uniknąć sytuacji, w której w ostatnich godzinach okna transferowego zostaną bez odpowiedniego zmiennika.

Liverpool zdążył już tego lata wzmocnić ofensywę Bradleyem Barcolą, który ma dać zespołowi dodatkowe możliwości na skrzydłach. To jednak nie oznacza zakończenia aktywności klubu na rynku. Jeśli Gakpo rzeczywiście miałby ruszyć w przeciwnym kierunku, Liverpool może jeszcze poszukać kolejnego zawodnika.

Man City nie jest natomiast jedynym klubem, który zwrócił uwagę na 27-latka. Wcześniej zainteresowanie Gakpo wykazywał również Tottenham. Sprawa może nabrać tempa w decydujących godzinach okna transferowego.

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