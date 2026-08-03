Pochettino nigdzie się nie wybiera! Przyszłość selekcjonera USA wyjaśniona

17:12, 3. sierpnia 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  US Soccer

Mauricio Pochettino związał się z reprezentacją Stanów Zjednoczonych na dłużej. Jego nowy kontrakt ma obowiązywać do 2030 roku. Będzie szykował drużynę do kolejnego mundialu.

Mauricio Pochettino
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fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Mauricio Pochettino

Pochettino na dłużej w reprezentacji USA

Reprezentacja Stanów Zjednoczonych dotarła na tegorocznym mundialu do 1/8 finału, gdzie została rozbita przez Belgię 1-4. Do tego czasu radziła sobie zaskakująco dobrze – bez większych problemów wywalczyła awans z grupy, a później pokonała Bośnię i Hercegowinę.

Taki wynik uznano w Stanach Zjednoczonych za satysfakcjonujący. Wyjaśniła się tym samym przyszłość Mauricio Pochettino, który będzie kontynuował dotychczasowy projekt. Jego kontrakt został przedłużony do 2030 roku.

– Mauricio i jego zespół wierzą w przyszłość piłki nożnej w Stanach Zjednoczonych, a nasz nowy projekt pozwala nam wykorzystać postępy reprezentacji USA i dynamikę US Soccer. (…) Jestem niezwykle podekscytowany, że Mauricio i jego zespół są gotowi współpracować z nami wszystkimi, aby wspólnie ciężko pracować nad urzeczywistnieniem tych ambicji – podsumował prezes amerykańskiego związku JT Batson.

Pochettino dołączył do amerykańskich struktur w 2024 roku. Miał przygotować zespół do domowego mundialu, z czego wywiązał się należycie. Teraz przed nim kolejna wielka impreza za cztery lata. Były szkoleniowiec Tottenhamu czy Chelsea był łączony z powrotem do piłki klubowej, ale finalnie się na to nie zdecydował.

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