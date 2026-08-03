Infantino ma asa w rękawie. To daje mu pewność

Gianni Infantino walczy o kolejną kadencję na stanowisku prezydenta FIFA. Czy Szwajcar znowu zostanie wybrany? To jego as w rękawie.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Gianni Infantino

Infantino pewny swego

W marcu przyszłego roku odbędą się kolejne wybory prezydenckie FIFA. Kto przejmie dowodzenie nad światowym futbolem? Co ciekawe, jednym z kandydatów na najważniejsze to stanowisko ma być Dariusz Mioduski. Czy polski działacz może rzucić wyzwanie Gianniemu Infantino? Tak media oceniają szansę właściciela i prezesa Legii Warszawa.

Chociaż Infantino od dłuższego czasu mierzy się z potężnym kryzysem wizerunkowym, a jego kolejne decyzje wcale nie poprawiają jego notowań, to nie można wykluczyć, że Szwajcar utrzyma swoją pozycję.

Mundo Deportivo twierdzi, że obecny prezydent jest pewny, że znowu zostanie wybrany na przewodniczącego FIFA. Infantino jest przekonany, że nadal może liczyć na poparcie większości członków światowej federacji.

AFC, CAF, CONCACAF, CONMEBOL i OFC nadal mają stać murem za 56-latkiem i jego pomysłem na kolejne poszerzenie uczestników mundialu. Jednak tym razem doświadczony działacz będzie musiał liczyć się z niezbyt przychylnym zdaniem UEFA.