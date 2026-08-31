Raków Częstochowa zareagował po serii wpadek. Zapadła kluczowa decyzja

16:52, 31. sierpnia 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Raków Częstochowa / FootballScout (X)

Raków Częstochowa zwolnił Dawida Kroczka. Biuro prasowe klubu potwierdziło decyzję, a w kuluarach już pojawiają się nazwiska potencjalnych następców szkoleniowca.

Michał Świerczewski
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fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Michał Świerczewski

Dawid Kroczek przestał być trenerem Rakowa

Raków Częstochowa zdecydował się na rozstanie z trenerem po zaledwie kilku miesiącach pracy. Dawid Kroczek objął zespół 4 maja tego roku, ale jego przygoda z częstochowskim klubem dobiegła końca po 14 spotkaniach.

Bilans szkoleniowca nie zachwyca. Pod jego wodzą Medaliki odniosły sześć zwycięstw, dwukrotnie dzieliły się punktami z rywalami i poniosły sześć porażek. Jednocześnie zespół dotarł do IV rundy kwalifikacji Ligi Konferencji.

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Decyzję o zakończeniu współpracy Raków oficjalnie przekazał za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych. Biuro prasowe klubu podziękowało Kroczkowi za wykonaną pracę i życzyło mu powodzenia w dalszej karierze.

Teraz w Częstochowie rozpoczyna się poszukiwanie następcy. Użytkownik FootballScout na platformie X przekazał natomiast, że w kuluarach pojawiają się dwa konkretne nazwiska. Chodzi o Goncalo Feio oraz Marka Szwarca.

Słychać w kuluarach takie nazwiska jak Feio bądź Szwarga. Ciekawe dni się szykują w Częstochowie. Kluczowy moment dla klubu. Trzeba jak najszybciej zacząć punktować” – napisał insider ws. transferów i wieści wokół nich.

Raków nie ma zbyt wiele czasu na reakcję. Po odpadnięciu z europejskich pucharów priorytetem staje się poprawa ligowego dorobku. Nowy trener będzie musiał szybko znaleźć sposób na wyciągnięcie zespołu z problemów i rozpoczęcie regularnego zdobywania punktów.

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