Liverpool ściąga nowego bramkarza. 35 mln euro za nastolatka

13:18, 31. sierpnia 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Fabrizio Romano

Liverpool doszedł do porozumienia z Genk i podpisze kontrakt z nowym bramkarzem. Do zespołu dołączy Lucca Brughmans. Nastoletk zostanie z powrotem wypożyczony do Belgii na sezon 2026/2027.

Andoni Iraola
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Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Andoni Iraola

Lucca Brughmans nowym bramkarzem Liverpoolu

Liverpool szaleje na koniec letniego okna transferowego. Nie jest tajemnicą, że z klubem pożegna się Cody Gakpo. Klub z Anfield Road musi więc znaleźć jego następcę, a negocjacje w sprawie nowego skrzydłowego trwają. Ma nim być Ismaila Sarr z Crystal Palace. Pierwsza oferta została jednak odrzucona.

Niespodziewanie w ostatnich dniach lata ściągną jeszcze jednego zawodnika. Jak poinformował Fabrizio Romano, Liverpool będzie miał nowego bramkarza. Zostanie nim Lucca Brughmans. To 18-latek, który na co dzień występuje w KRC Genk w Belgii, którego jest wychowankiem.

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Brughmans będzie kosztował aż 35 milionów euro. Na stałe do 20-krotnych mistrzów Anglii dołączy dopiero latem przyszłego roku. Trwające rozgrywki spędzi w Genk, gdzie udał się na wypożyczenie powrotne. W poniedziałek lub najpóźniej we wtorek przejdzie testy medyczne.

Obecnie w kadrze pierwszego zespołu jest czterech bramkarzy. Jedynką w Liverpoolu jest Alisson, a jego zmiennikiem Giorgi Mamardaszwili. Do dyspozycji trenera są jeszcze Vitezslav Jaros i Freddie Woodman. Niewykluczone, że Belg zastąpi w przyszłości Alissona, którego kontrakt dobiega końca.

Nastolatek mimo młodego wieku stał się podstawowym bramkarzem Genk. W tym sezonie rozegrał 4 mecze, w których jeden raz zachował czyste konto. Między słupki belgijskiego zespołu wszedł już w poprzedniej kampanii, gdy bronił w barażach o miejsca gwarantujące europejskie puchary. Łącznie ma na swoim koncie 15 spotkań i 6 czystych kont.

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