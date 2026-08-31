Mecz Mai Chwalińskiej dzisiaj transmisja na żywo. Kiedy gra Chwalińska? (31.08.2026)

Maja Chwalińska rozpoczyna rywalizację w US Open. W 1.rundzie polska tenisistka zmierzy się z Taylor Townsend. Sprawdź, gdzie oglądać mecz Chwalińskiej dzisiaj w TV i online oraz o której godzinie rozpocznie się spotkanie.

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Maja Chwalińska

Kiedy gra Chwalińska?

Mecz Maja Chwalińska – Taylor Townsend odbędzie się w poniedziałek, 31 sierpnia 2026 roku. Spotkanie 1/64 finału US Open rozpocznie się o godzinie 19:30.

Chwalińska zajmuje obecnie 22. miejsce w rankingu WTA, natomiast Townsend plasuje się na 96. pozycji. Polka przystąpi więc do spotkania jako wyżej notowana zawodniczka. Faworytką według bukmacherów będzie jednak Amerykanka. Stawką pojedynku będzie awans do drugiej rundy wielkoszlemowego US Open. Jest to pierwsze bezpośrednie spotkanie obu tenisistek.

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Mecz Chwalińskiej dzisiaj: transmisja w TV

Transmisja meczu Mai Chwalińskiej na żywo będzie dostępna w telewizji na antenie Eurosportu. Początek spotkania Chwalińska – Townsend zaplanowano na poniedziałek, 31 sierpnia 2026 roku o godzinie 19:30.

Mecz Chwalińskiej dzisiaj: transmisja za darmo w STS TV

Transmisja za darmo meczu Mai Chwalińskiej będzie dostępna u bukmachera w usłudze STS TV. Wystarczy założyć konto w STS z kodem GOAL. Warunkiem odblokowania transmisji jest również postawienie pierwszego dowolnego zakładu za min. 2 zł.

Mecz Chwalińskiej dzisiaj: transmisja online

Mecz Mai Chwalińskiej z Taylor Townsend w internecie będzie można oglądać w serwisie HBO Max. Należy wykupić odpowiedni pakiet sportowy.

Gdzie oglądać dzisiejszy mecz Mai Chwalińskiej? Mecz Maja Chwalińska – Taylor Townsend będzie transmitowany w TV na Eurosporcie. Transmisja online będzie dostępna w HBO Max oraz za darmo w STS TV. O której godzinie gra dzisiaj Maja Chwalińska? Mecz Chwalińskiej z Townsend w US Open rozpocznie się w poniedziałek, 31 sierpnia 2026 roku o godzinie 19:30.

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