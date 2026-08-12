Xavi od momentu rozstania z Barceloną nie objął żadnego klubu ani reprezentacji. Czy Hiszpan w końcu wróci do pracy? Mike Verweij informuje o ofercie dla 46-latka.

Christian Bertrand / Alamy Na zdjęciu: Xavi

Xavi na celowniku europejskiego giganta

Od zakończenia sezonu 2023/24 Xavi Hernandez pozostaje bez zatrudnienia. Ostatnim pracodawcą 46-latka była Barcelona, którą Hiszpan poprowadził w 143 spotkaniach. Jego dorobek to mistrzostwo La Liga w 2023 roku i Superpuchar – w finale Blaugrana pokonała Real Madryt.

Chociaż od momentu rozstania z Dumą Katalonii Xavi był łączony z wieloma klubami i reprezentacjami, to żadna z propozycji nie była dla niego wystarczająco atrakcyjna. Teraz może się to zmienić, ponieważ podjął rozmowy ze światowym gigantem.

Mike Verweij poinformował, że Xavi negocjuje z KNVB (Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond), czyli holenderskim związkiem piłkarskim. Oranje poszukują nowego selekcjonera, ponieważ Ronald Koeman opuścił stanowisko po Mistrzostwach Świata 2026.

Czy Holandia faktycznie zatrudni trenera, który… zastąpił Koemana na stanowisku trenera Barcelony? Verweij twierdzi, że w gronie kandydatów wymienia się także takich szkoleniowców, jak Roberto Martinez, Peter Bosz, Arne Slot, Erik ten Hag, Pep Guardiola i Michael Reiziger.