Liverpool zaszalał na rynku. Ten transfer robi wrażenie

16:03, 31. sierpnia 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Liverpool FC

Liverpool oficjalnie ogłosił transfer Bradleya Barcoli. Biuro prasowe klubu potwierdziło, że reprezentant Francji podpisał z ekipą z Anfield kontrakt na pięć lat.

Andoni Iraola
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fot. News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Andoni Iraola

Liverpool poszedł na całość. Drugi najdroższy transfer w historii

Liverpool zdecydował się na jeden z najgłośniejszych ruchów tego lata. Bradley Barcola przenosi się na Anfield z Paris Saint-Germain, a cała operacja może kosztować angielski klub nawet 123 miliony funtów. Początkowo The Reds zapłacą 106 milionów, natomiast kolejne 17 milionów zapisano w formie bonusów.

23-letni skrzydłowy związał się z Liverpoolem umową obowiązującą przez pięć lat. Tym samym stał się drugim najdroższym zawodnikiem w historii klubu. Wyżej na tej liście znajduje się jedynie Alexander Isak.

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Barcola opuszcza PSG po bardzo udanym okresie. Francuz rozegrał dla paryskiego zespołu 152 spotkania, w których zdobył 39 bramek i zanotował 37 asyst. W tym czasie sięgnął między innymi po dwa triumfy w Lidze Mistrzów, trzy mistrzostwa Francji oraz dwa Puchary Francji.

Liverpool widzi w reprezentancie Francji zawodnika, który może znacząco zwiększyć możliwości ofensywne zespołu. Jego szybkość, dynamika i umiejętność gry jeden na jednego mają być ważnymi elementami drużyny prowadzonej przez Andoniego Iraolę.

Transfer Barcoli pokazuje również skalę ambicji Liverpoolu. Klub nie tylko sięga po jednego z najbardziej interesujących francuskich zawodników młodego pokolenia, ale robi to za kwotę, która na długo może zapisać się w historii The Reds.

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