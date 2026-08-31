Alvarez dostał zgodę od Atletico na wielki transfer

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Julian Alvarez

Alvarez ma zielone światło na transfer do FC Barcelony

Najdłuższa i najgłośniejsza saga transferowa tego lata dotyczyła Juliana Alvareza. Argentyńczyk w trakcie mundialu publicznie zadeklarował, że chce odejść z Atletico Madryt. Jego wymarzonym klubem jest FC Barcelona, która odwzajemniła zainteresowanie i złożyła za niego ofertę. Propozycja została jednak odrzucona przez ekipę ze stolicy Hiszpanii. Los Colchoneros nie zamierzali sprzedawać napastnika ligowemu rywalowi.

Alvarez miał więc dwie opcje: albo zostanie w Atletico, albo odejdzie do Arsenalu, który również był nim zainteresowany. Powrót do Premier League został wykluczony przez piłkarza. Na dodatek pojawiły się doniesienia o silnej depresji, a także brak udziału w treningach z resztą zespołu.

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Gdy wydawało się, że 26-latek będzie zmuszony, żeby zostać w Atletico przynajmniej do stycznia przyszłego roku, nastąpił olbrzymi zwrot akcji. Z doniesień El Chiringuito TV wynika, że Alvarez otrzymał pisemną zgodę od klubu na transfer do FC Barcelony.

Niewykluczone, że w ostatnim dniu okna transferowego Alvarez dołączy do Dumy Katalonii. O ile porozumienie na linii zawodnik – klub nie powinno stanowić problemu, tak wcześniej dogadać muszą się obie drużyny. W przeszłości w mediach mówiono o kwocie 150 milionów euro. Nie pozostaje więc nic innego, jak czekać na potwierdzenie tych informacji, a następnie na rozwiązanie sprawy i zamknięcie sagi transferowej.